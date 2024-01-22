Коли краще обідати, щоб не набрати вагу

Схуднення - це складний процес, який вимагає комплексного підходу. Одним із важливих аспектів є правильне харчування. Щоб досягти успіху, важливо вживати здорові продукти, які забезпечують організм необхідними поживними речовинами та допомагають відчувати себе ситим. Про це пише УНІАН.

Дипломований дієтолог Емі Гудсон назвала ідеальний обід для схуднення. Цей салат містить усі п'ять груп продуктів і менш як 500 калорій.

Склад салату:

Суміш зелені

85 г лосося

1 столова ложка сиру фета

1 столова ложка подрібнених волоських горіхів

1/4 склянки ягід

1/4 склянки кіноа

1/4 середнього авокадо

Бальзамічний соус

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Переваги салату:

Цей обід є хорошим джерелом клітковини, білків та здорових жирів.

Клітковина допомагає відчувати себе ситим, що може призвести до зменшення споживання калорій.

Білки також сприяють відчуттю ситості.

Здорові жири допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни та забезпечують відчуття ситості.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

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