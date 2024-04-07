Яку спецію додати в свій раціон гіпертонікам, щоб знизити тиск

Користь кардамону для зниження тиску у гіпертоніків

Гіпертонія – проблема знайома багатьом. Не завжди під рукою є ліки, щоб швидко знизити тиск. Ось тут на допомогу приходять народні засоби.

Один з них – кардамон. Ця відома спеція може допомогти знизити тиск за лічені хвилини. Дієтологиня Павітра Н. Радж рекомендує додавати кардамон до чаю. Всього одна чайна ложка цієї спеції творить чудеса! До того ж, кардамон робить чай неймовірно ароматним та смачним.

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Чому кардамон так корисний для гіпертоніків?

Він має антиоксидантні та сечогінні властивості.

Покращує роботу серця та судин.

Допомагає знизити рівень "поганого" холестерину.

Зміцнює серцевий м'яз.

В Індії кардамон називають "королем прянощів". І не дарма! Це справжня скарбниця корисних речовин, які дарують нам здоров'я та довголіття.

Додайте кардамон до свого раціону – і ваше серце скаже вам "дякую"!

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Ось кілька рецептів з кардамоном, які допоможуть вам знизити тиск:

Чай з кардамоном: Додайте 1 чайну ложку кардамону в чайник з чаєм. Заваріть чай і дайте йому настоятися 5-10 хвилин.

Додайте 1 чайну ложку кардамону в чайник з чаєм. Заваріть чай і дайте йому настоятися 5-10 хвилин. Молоко з кардамоном: Додайте 1 чайну ложку кардамону в склянку теплого молока. Перемішайте і випийте.

Додайте 1 чайну ложку кардамону в склянку теплого молока. Перемішайте і випийте. Кефір з кардамоном: Додайте 1 чайну ложку кардамону в склянку кефіру. Перемішайте і випийте.

Пам'ятайте, що кардамон - це не панацея. При гіпертонії важливо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, регулярно займатися спортом і приймати ліки, призначені вашим лікуючим врачом.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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