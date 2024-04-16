Який одяг треба обирати жінкам низького зросту: 5 поради стиліста

Жінки невисокого зросту володіють особливою чарівністю, і підкреслити її допоможе правильно підібраний одяг. Колір, фасон, та навіть розмір аксесуарів - все це впливає на ваш вигляд. Стилісти наголошують, що жінкам маленького зросту варто обирати невеликого розміру аксесуари та звертати увагу на взуття на невеликій підошві чи каблуці. Про це пише Elle.

Ось кілька порад від стиліста, які допоможуть вам створювати стильні та елегантні образи:

Аксесуари та взуття:

Віддавайте перевагу невеликим та акуратним аксесуарам, які не будуть візуально "перевантажувати" образ.

Вибирайте взуття на тонкому каблуці або на низькій платформі. Уникайте масивного взуття на товстій підошві.

Сумки також повинні бути невеликого розміру, з чіткими лініями.

Фасон одягу:

Відмовтеся від мішкуватих речей, які візуально зменшують ваш зріст.

Обирайте одяг, який підкреслює ваші достоїнства: наприклад, сукні з акцентом на талії, штани з високою посадкою, блузки з V-подібним вирізом.

Вертикальні лінії в одязі – ваші друзі! Віддавайте перевагу одягу з кишенями, декоративними вставками, принтами та фасонами, які візуально витягують силует.

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Колір та принти:

Створіть монохромні образи в одному кольорі або в гамі близьких відтінків. Це візуально видовжить вашу фігуру.

Використовуйте дрібні принти, які не будуть "перевантажувати" образ. Уникайте великих та контрастних візерунків.

Деталі:

Вибирайте одяг з чіткими лініями та структурованими елементами. Це допоможе вам створити динамічний та стильний образ.

Не бійтеся використовувати пояси, які підкреслять вашу талію.

Вибирайте сукні та спідниці міді довжини, які візуально витягують фігуру.

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