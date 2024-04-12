Авіатори, 'черепахи' та квадратні: які моделі окулярів будуть в тренді у 2024 році

Сонцезахисні окуляри – це не тільки стильні аксесуари, а й захист для очей. Під час вибору окулярів, варто звертати увагу на моделі, які захищають очі від ультрафіолетового випромінювання.Тому, при виборі окулярів , варто дотримуватися деяких правил:

Звертати увагу на рівень захисту.

Вибрати оправу.

Підібрати ступінь затемнення.

Знайти форму, яка пасує та підкреслює риси обличчя.

А про модні моделі розповість Радіотрек.

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Черепахова оправа:

Стиль офісної сирени та елегантної бібліотекарки не здає позицій! Цього сезону дизайнери пропонують не лише класичні чорні, але й окуляри в черепаховій оправі.

Авіатори:

Ця модель майже завжди актуальна. Навесні-влітку 2024 року обирайте авіатори з пластиковою оправою та сірими або тепло-коричневими скельцями. Станьте зіркою міського стилю!

Квадратні окуляри:

Злегка заокруглені краї, ретро-нотки 60-х або 2000-х – ось рецепт модних квадратних окулярів 2024 року.

"Котячі очі":

Мінімалізм і стриманість – ось ключові характеристики цієї моделі. "Котячі очі" 2024 року лаконічно доповнять будь-який образ.

Футуристичні окуляри:

Великі, майже на половину обличчя, схожі на лижні або лабораторні – футуристичні окуляри не залишать вас непоміченими. Обирайте світлі оправи та помаранчеві або прозорі скельця.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.

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