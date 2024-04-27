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Здоров'я

Яку їжу не можна вживати з брекетами: важливі поради

Ігор Романько

Яка їжа може пошкодити брекети
Яка їжа може пошкодити брекети

Брекети – це ефективний спосіб виправлення прикусу у будь-якому віці. За їх допомогою можна усунути дефекти розташування зубів навіть у зрілому віці.

Однак, під час лікування брекетами важливо дотримуватися певних правил, зокрема, обмежень у харчуванні. Про це пише ТСН. Що можна їсти з брекетами, а від чого краще відмовитися, розберемося далі.

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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Пам'ятайте, що правильне харчування – це запорука успішного лікування!

Продукти, які не рекомендується вживати з брекетами:

1. Тверді продукти:

  • Цілі овочі та фрукти (наприклад, морква, яблука) – їх потрібно нарізати маленькими шматочками.
  • Цукерки, печиво – вони не лише тверді, а й шкідливі для зубів.
  • Горіхи – їх також рекомендується подрібнювати.

2. Дрібнозернові продукти:

  • Насіння кунжуту, маку.
  • Ківі, полуниця та інші ягоди/фрукти з дрібними зернятками.

3. Продукти, які прилипають:

  • Мармелад.
  • Жуйки.
  • Желейні цукерки.
  • Батончики та цукерки з нугою.
  • Чипси.

4. Пігментувальні продукти:

  • Червоний буряк та інші пігментовані овочі.
  • Червоні ягоди.
  • Червоне вино.
  • Кава.
  • Солодкі газовані напої.

Продукти, які рекомендується вживати з брекетами:

  • Овочі та риба, приготовлені на парі.
  • Крем-супи.
  • Різноманітні пюре.
  • М'який сир.
  • Варені яйця.
  • М'які овочі та фрукти.
  • Морепродукти, риба.
  • Злаки.
  • Молочні продукти.

Загальні рекомендації щодо харчування з брекетами:

  • Їжте їжу невеликими шматочками, ретельно пережовуючи.
  • Віддавайте перевагу м'якій їжі, яка не застрягає між зубами та брекетами.
  • Пийте багато води, щоб стимулювати слиновиділення та очищення ротової порожнини.
  • Після кожного прийому їжі чистити зуби спеціальною щіткою для брекетів, використовувати зубну нитку та ополіскувач.
  • Регулярно відвідувати стоматолога для оглядів та корекції брекет-системи.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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