Яку їжу не можна вживати з брекетами: важливі поради
Брекети – це ефективний спосіб виправлення прикусу у будь-якому віці. За їх допомогою можна усунути дефекти розташування зубів навіть у зрілому віці.
Однак, під час лікування брекетами важливо дотримуватися певних правил, зокрема, обмежень у харчуванні. Про це пише ТСН. Що можна їсти з брекетами, а від чого краще відмовитися, розберемося далі.
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Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти здоров'я зубів та зробити процес носіння брекетів максимально комфортним. Пам'ятайте, що правильне харчування – це запорука успішного лікування!
Продукти, які не рекомендується вживати з брекетами:
1. Тверді продукти:
- Цілі овочі та фрукти (наприклад, морква, яблука) – їх потрібно нарізати маленькими шматочками.
- Цукерки, печиво – вони не лише тверді, а й шкідливі для зубів.
- Горіхи – їх також рекомендується подрібнювати.
2. Дрібнозернові продукти:
- Насіння кунжуту, маку.
- Ківі, полуниця та інші ягоди/фрукти з дрібними зернятками.
3. Продукти, які прилипають:
- Мармелад.
- Жуйки.
- Желейні цукерки.
- Батончики та цукерки з нугою.
- Чипси.
4. Пігментувальні продукти:
- Червоний буряк та інші пігментовані овочі.
- Червоні ягоди.
- Червоне вино.
- Кава.
- Солодкі газовані напої.
Продукти, які рекомендується вживати з брекетами:
- Овочі та риба, приготовлені на парі.
- Крем-супи.
- Різноманітні пюре.
- М'який сир.
- Варені яйця.
- М'які овочі та фрукти.
- Морепродукти, риба.
- Злаки.
- Молочні продукти.
Загальні рекомендації щодо харчування з брекетами:
- Їжте їжу невеликими шматочками, ретельно пережовуючи.
- Віддавайте перевагу м'якій їжі, яка не застрягає між зубами та брекетами.
- Пийте багато води, щоб стимулювати слиновиділення та очищення ротової порожнини.
- Після кожного прийому їжі чистити зуби спеціальною щіткою для брекетів, використовувати зубну нитку та ополіскувач.
- Регулярно відвідувати стоматолога для оглядів та корекції брекет-системи.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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