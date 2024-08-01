Який варіант обгону дозволено водію червоного автомобіля: задача на знання ПДР (відео)

Водій червоного автомобіля має намір виконати обгін та увімкнув відповідний лівий покажчик повороту. Для цього він може обігнати лише водія жовтого авто, або обігнати і жовтий, і синій автомобіль.

Який варіант обгону дозволено водієві червоного автомобіля? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 14.5 ПДР, водій, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на свою смугу йому доведеться знову розпочати обгін. Однак це допустимо за умови, що водій не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам.

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Правилами подвійний обгін не забороняється. У задачі показана переривчаста розмітка на дорозі, тому рухатися дозволено за обома варіантами.

Однак на ділянці дороги встановлено дорожній знак 1.27 "Залізничний переїзд зі шлагбаумом". Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено не лише на залізничному переїзді, але й ближче, ніж за 100 метрів перед ним.

Під знаком також встановлена табличка 7.1.1 "Відстань до об'єкта". До залізничного переїзду ще 800 метрів, тому виконувати обгін можна за обома варіантами.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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