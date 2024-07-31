Який з автомобілів може продовжити рух при такому сигналі регулювальника: задача на знання ПДР (відео)

До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та червоне авто проїжджають прямо, а водій білого автомобіля повертає праворуч.

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з правою рукою витягнутою вперед.

Водій якого автомобіля може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? Про це розповіли pdr2024tests.

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Згідно з підпунктом Б пункту 8.8 ПДР, у такому випадку з лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам – у всіх напрямках. Пішоходам у такому випадку дозволено проходити проїзну частину за спиною регулювальника.

З боку грудей – усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. З правого боку та спини – рух усіх транспортних засобів заборонено.

Тобто, трамваю продовжити рух прямо не можна. Водієві червоного авто рух заборонений у будь-якому напрямку. Водій білої машини може продовжити рух у будь-якому напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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