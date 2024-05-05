Який цукрозамінник найкраще впливає на роботу мозку: дослідження вчених

Який замінник цукру найкраще впливає на здоров'я та роботу мозку

Вчені давно шукають здорові альтернативи цукру, адже його надмірне вживання шкодить організму. Одним із можливих замінників є стевія, яка не містить калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

Дослідники з Шанхайського університету науки і технологій та Китайської академії наук (CAS) провели експеримент на мишах, щоб з'ясувати, як мозок реагує на різні підсолоджувачі. Про це пише Medical express.

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Їхні результати, опубліковані в журналі Neuroscience Research, свідчать про те, що реакція нейронів на сахарозу і стевію дуже схожа. Це означає, що стевія може бути таким же приємним на смак замінником цукру, але при цьому більш корисним для здоров'я.

"Ожиріння - це серйозна проблема в усьому світі, а використання підсолоджувачів замість цукру - це сучасна тенденція в харчовій промисловості", - говорить Інцзе Чжу, співавтор дослідження. "Хоча всі підсолоджувачі мають солодкий смак, багато з них суттєво відрізняються від цукру за своїми властивостями. Тому ми хотіли з'ясувати, чи є в мозку ділянка, яка може розрізняти замінники цукру і сахарозу."

Багато дієтологів рекомендують стевію як замінник цукру, адже вона дуже солодка, але містить значно менше калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

"У нашому дослідженні ми вивчали активність PVT мишей, коли вони споживали різні підсолоджувачі та сахарозу", - пояснив Чжу.

Дослідники протягом шести тижнів годували мишей шістьма різними дієтами. Одна група мишей була контрольною, а решті давали цукор, стевію, ксиліт, гліциризин або могрозид.

Вчені дійшли висновку, що порівняно з іншими замінниками цукру, стевія викликала активність PVT, яка була найбільш схожою на активність, спричинену споживанням цукру.

Це свідчить про те, що стевія є найкращим замінником цукру з точки зору сприйняття її мозком і смаку.

Важливо зазначити, що це дослідження було проведено на мишах, і його результати не можна з абсолютною впевненістю застосовувати до людей.

Однак воно дає нам підстави вважати, що стевія може бути здоровою та приємною альтернативою цукру.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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