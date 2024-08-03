Який з чотирьох автомобілів проїде перехрестя першим: задача на знання ПДР (відео)

До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий та червоний повертають ліворуч, а вантажівка та зелений проїжджають прямо.

Який з чотирьох автомобілів проїде перехрестя першим, а який – останнім? Про це розповіли pdr2024tests.

Перехрестя не обладнане світлофорами, тому є нерегульованим. Дороги на цьому перехресті нерівнозначні, про що свідчать знаки пріоритету перед червоним автомобілем.

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На другорядній дорозі розташовані вантажівка та червоне авто. Своєю чергою жовтий та зелений автомобіль перебувають на головній дорозі.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій має надати перевагу руху транспортному засобу, що наближається до нього з правого боку. Таким чином першим перехрестя проїде водій жовтого автомобіля.

Водії червоного авто та вантажівки також перебувають на рівнозначних дорогах. За тим самим правилом, останнім перехрестя проїде водій червоного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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