З якою швидкістю може рухатися авто у такій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Червоний автомобіль рухається прямо, але потрібно визначити допустиму швидкість. Знак "70" на синьому тлі недосвідчені водії можуть сплутати з іншими знаками.

З якою швидкістю дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля? Про це розповіли pdr2024tests.

Насправді, знак у задачі – це 5.33 "Рекомендована швидкість". Він вирізняється прямокутною формою. Цей знак не забороняє, а лише рекомендує рухатися із зазначеною швидкістю.

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Вище встановлено знак 5.52 "Кінець населеного пункту". Відповідно далі водій продовжить рух дорогою поза населеним пунктом.

Згідно з пунктом 12.6 ПДР, на таких дорогах дозволяється їхати зі швидкістю не більше 90 км/год. Таким чином водієві червоного авто пропонується продовжити рух зі швидкістю 70 км/год, але він може розігнатися до 90 км/год.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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