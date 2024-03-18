Які тварини є затятими ворогами слимаків: приманюйте їх у свій сад

Слимаки – одні з найпоширеніших шкідників у саду, які ласують листям, квітами та плодами, завдаючи шкоди вашим рослинам. Вивести їх з присадибної ділянки можна кількома екологічними методами.

Існують природні вороги слимаків, які можуть допомогти вам контролювати популяцію цих шкідників. Такі тварини, як їжаки, птахи, жуки, жаби полюють на слимаків та значно зменшують їх популяцію.

Все що вам потрібно – це зробити присадибну ділянку привабливішою для цих тварин. Розведення цих тварин у вашому саду дозволить природним чином контролювати будь-яке зараження слимаками, яке може статися, пише RentoKil.

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Хижаки, що їдять слимаків

Птахи: вільшанки, сороки, ворони, шпаки. Щоб приманити їх до саду, встановіть годівнички та насипте у них зерно.

Земноводні: Жаби вважають слимаків смачною здобиччю та підстерігають їх для нападу.

Полюють на слимаків деякі види змій, ящірок та дрібні кажани.

Слимаки також можуть бути смаколиком для різних паразитів, які використовують їх для розмноження та життєздатності. До них належать:

Нематоди: Маленькі глисти, що відомі своєю здатністю впливати на різні види тварин, можуть використовувати слимаків як жертв.

Трематоди: Інша група паразитів, які впливають на тварин, також може використовувати слимаків як проміжних господарів.

Кліщі: Деякі види кліщів можуть також використовувати слимаків для свого розвитку.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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