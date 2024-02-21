Кава, горіхи та грейпфрут: що швидше відвадить слимаків та равликів з вашого саду

Слимаки – це поширені шкідники, які можуть завдати значної шкоди вашим грядкам. Вони їдять листя, стебла та плоди, залишаючи після себе лише слиз і спустошені землі.

Відео дня

Існує багато способів позбутися слимаків, але не всі вони безпечні для людей і навколишнього середовища. Хімічні пестициди можуть бути ефективними, але вони також можуть вбити корисних комах і забруднити ґрунт.

На щастя, є багато безпечних і ефективних способів позбутися слимаків без хімії, пише RentoKil.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

1. Горіхова шкаралупа:

Розкидайте подрібнену шкаралупу волоських горіхів або фундука навколо ваших грядок. Слимаки не люблять повзати по гострих краях шкаралупи.

2. Кава:

Збирайте кавову гущу та навесні розсипте навколо своїх рослин. Свіжа кава ефективніша. Крім того, чим вищий вміст кофеїну, тим ефективніше кавова гуща буде відлякувати слимаків.

3. Цитрусові:

Слимаки – любителі цитрусових. Тому їх можна використовувати для виготовлення власних пасток для слимаків. Шкірки від цитрусових покладіть догори дном на землю, переконавшись, що є достатній простір, щоб слимак міг заповзти всередину. Шкірка грейпфрута забезпечує слимаків їжею та вологим середовищем, щоб сховатися. Залиште на ніч і утилізуйте слимаків вранці.

4. Пиво:

Вкопайте в землю невеликі місткості з пивом. Слимаки заповзають в пиво і тонуть.

5. Зола:

Посипте грядки деревною золою. Зола створює бар'єр, який слимаки не можуть подолати. Важливо пам'ятати, що боротьба зі слимаками – це постійний процес. Вам потрібно буде регулярно використовувати один або кілька з цих методів, щоб тримати слимаків під контролем.

Завдяки цим лайфхакам ви зможете позбутися слимаків на грядках без хімії й зберегти свій урожай.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!