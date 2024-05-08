Які продукти шкідливо їсти на голодний шлунок: поради лікаря

Вибір їжі для ранкового прийому має значний вплив на роботу нашої травної системи та на те, як ми себе почуваємо впродовж усього дня.

Згідно з рекомендаціями медичного експерта, існують певні продукти, страви та напої, які не рекомендується споживати на порожній шлунок. Про це пише indianexpress.com.

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Що не можна їсти на сніданок

Гостра їжа. Вона може бути шкідливою для вашої травної системи, викликаючи неприємності зі шлунком та печію, особливо коли споживають її на голодний шлунок, застерігає доктор Лата Патіл.

Кава (як чорна, так і з додаванням цукру та вершків). Може викликати подразнення слизової оболонки шлунку через свою кислотність, цукор та молочні інгредієнти. Доктор Патіл також радить утриматися від інших кислих напоїв натщесерце, оскільки вони можуть спричинити печію чи гастрит.

Солодощі каші та випічка. Ці продукти можуть здатися хорошим вибором для початку дня, але лікар рекомендує уникати споживання рафінованих вуглеводів на голодний шлунок, адже це може викликати різкі коливання рівня цукру в крові.

Смажена їжа. Містить багато жирів та вимагає додаткового часу для перетравлення, що може перевантажити травну систему, особливо коли вживається вранці.

Фруктовий сік. Щодо соків, лікар Патіл попереджає про небезпеку їх споживання на порожній шлунок, оскільки це може негативно вплинути на здоров’я зубів. Фруктова кислота, що міститься у соках, може пошкодити емаль зубів та підвищити ризик розвитку карієсу.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які продукти найкраще впливають на роботу кишківника.

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