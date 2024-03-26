Які продукти можна сміливо їсти та не гладшати: поради шеф-кухаря

Мрієте про струнку фігуру? Відомий шеф-кухар поділився списком продуктів, які допоможуть вам схуднути, не втрачаючи ані смаку, ані задоволення від їжі.

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Додайте ці продукти до свого раціону, поєднуйте їх з іншими здоровими продуктами, ведіть активний спосіб життя – і ваша мрія про струнку фігуру обов'язково здійсниться, пише ТСН.

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Пам'ятайте:

Чарівної таблетки не існує. Схуднення – це комплексна задача, яка потребує зменшення калорійності раціону, дотримання дієти та фізичної активності.

Схуднення – це комплексна задача, яка потребує зменшення калорійності раціону, дотримання дієти та фізичної активності. Продукти з цього списку не є панацеєю. Їх потрібно їсти в помірних кількостях, поєднуючи з іншими здоровими продуктами.

Отже, ось продукти, які рекомендується їсти при схудненні:

1. Жирна риба:

Лосось

Тунець

Скумбрія

Оселедець

2. Яйця:

Джерело якісного білка

Збільшують швидкість метаболізму

Не більше 1-2 на день

3. Ягоди:

Малина

Полуниця

Чорниця

Лохина

Низькокалорійні

Багаті вітамінами та мінералами

Свіжі та заморожені ягоди однаково корисні

4. Листова зелень:

Шпинат

Капуста

Мангольд

Салати

Багаті клітковиною

Забезпечують ситість

Нормалізують водний баланс

5. Хрестоцвіті овочі:

Броколі

Цвітна капуста

Брюссельська капуста

Багаті клітковиною

Містять багато білка

Збільшують метаболізм

6. Кисломолочний сир:

Джерело білка та кальцію

Сприяє схудненню

7. Авокадо:

Багатий корисними жирами

Містить багато води та клітковини

Збільшує ситість

8. Перець чилі:

Містить капсаїцин

Збільшує швидкість метаболізму

Збільшує ситість

9. Насіння чіа:

Багате клітковиною

Розширюється в шлунку

Збільшує ситість

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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