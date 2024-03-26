Які продукти можна сміливо їсти та не гладшати: поради шеф-кухаря
Мрієте про струнку фігуру? Відомий шеф-кухар поділився списком продуктів, які допоможуть вам схуднути, не втрачаючи ані смаку, ані задоволення від їжі.
Додайте ці продукти до свого раціону, поєднуйте їх з іншими здоровими продуктами, ведіть активний спосіб життя – і ваша мрія про струнку фігуру обов'язково здійсниться, пише ТСН.
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Пам'ятайте:
- Чарівної таблетки не існує. Схуднення – це комплексна задача, яка потребує зменшення калорійності раціону, дотримання дієти та фізичної активності.
- Продукти з цього списку не є панацеєю. Їх потрібно їсти в помірних кількостях, поєднуючи з іншими здоровими продуктами.
Отже, ось продукти, які рекомендується їсти при схудненні:
1. Жирна риба:
- Лосось
- Тунець
- Скумбрія
- Оселедець
2. Яйця:
- Джерело якісного білка
- Збільшують швидкість метаболізму
- Не більше 1-2 на день
3. Ягоди:
- Малина
- Полуниця
- Чорниця
- Лохина
- Низькокалорійні
- Багаті вітамінами та мінералами
- Свіжі та заморожені ягоди однаково корисні
4. Листова зелень:
- Шпинат
- Капуста
- Мангольд
- Салати
- Багаті клітковиною
- Забезпечують ситість
- Нормалізують водний баланс
5. Хрестоцвіті овочі:
- Броколі
- Цвітна капуста
- Брюссельська капуста
- Багаті клітковиною
- Містять багато білка
- Збільшують метаболізм
6. Кисломолочний сир:
- Джерело білка та кальцію
- Сприяє схудненню
7. Авокадо:
- Багатий корисними жирами
- Містить багато води та клітковини
- Збільшує ситість
8. Перець чилі:
- Містить капсаїцин
- Збільшує швидкість метаболізму
- Збільшує ситість
9. Насіння чіа:
- Багате клітковиною
- Розширюється в шлунку
- Збільшує ситість
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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