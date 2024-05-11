Які продукти здатні позбавити відчуття голоду: поради дієтологів

Багато людей прагнуть позбутися зайвої ваги, але не хочуть ризикувати здоров'ям, використовуючи сумнівні методи. На щастя, існують прості та доступні способи знизити апетит, вживаючи продукти, які надовго втамовують голод.

Дієтологи рекомендують їсти продукти, багаті на білок і клітковину. Ці речовини стимулюють вироблення гормону ситості, зменшуючи бажання їсти протягом тривалого часу. Про це пише РадіоТрек.

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Вживання цих продуктів може допомогти вам довше відчувати себе ситими, але для стійкого схуднення важливо також дотримуватися здорового способу життя, який включає регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування.

Ось 5 продуктів, які допоможуть вам довше відчувати себе ситими:

1. Сочевиця та квасоля:

Ці бобові містять рослинний білок і розчинні харчові волокна, які розбухають у шлунку, створюючи відчуття ситості.

Волокна також стимулюють вироблення гормону ситості, роблячи бобові більш ситними, ніж вуглеводи, такі як макарони та хліб.

2. Яблука:

Цей низькокалорійний фрукт багатий на пектин - розчинну клітковину.

Найкраще поєднувати яблука з білковими продуктами, наприклад, сиром. Це поєднання надовго збереже відчуття ситості, а пектин покращить травлення та допоможе зменшити талію.

3. Броколі та інші хрестоцвіті:

Броколі, брюссельська та цвітна капуста містять мало калорій, але багато корисних вітамінів, мікроелементів та клітковини.

Дослідження показали, що броколі може бути цінним продуктом для профілактики раку.

4. Сир:

Молочні продукти середньої жирності, такі як сир та грецький йогурт, допомагають знижувати апетит і сприяють схудненню в довгостроковій перспективі.

Ці продукти містять відносно мало жирів і довго перетравлюються, тому відчуття ситості зберігається протягом тривалого часу.

Рекомендується обирати сир жирністю 2,5-3,2%, оскільки знежирені продукти можуть бути менш корисними і навіть провокувати переїдання.

5. Яйця та риба:

Дослідження показали, що яйця на сніданок - чудовий спосіб довше відчувати себе ситим протягом дня.

Риба багата на Омега-3 жирні кислоти, які, як показали дослідження, також допомагають довше зберігати відчуття ситості.

Тваринні білки ефективніші за рослинні для схуднення, адже вони краще засвоюються і їх вміст на 100 грамів продукту вищий.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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