Які продукти не можна вживати при діабеті: поради дієтологів
Цукровий діабет – це не вирок, а лише привід переглянути свій раціон. Правильне харчування допоможе вам контролювати рівень цукру в крові та жити повноцінним життям.
Дієта при цукровому діабеті – це не тимчасова міра, а спосіб життя. Слідкуйте за своїм самопочуттям, регулярно здавайте аналізи та консультуйтеся з вашим лікуючим ендокринологом, пише ТСН.
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Що ж можна їсти людям з цукровим діабетом?
Білки:
- Нежирне м'ясо (індичка, курятина),
- Яйця,
- Молочні продукти з низьким вмістом жиру,
- Риба та морепродукти,
- Бобові,
- Тофу,
- Горіхи.
Вуглеводи:
- Цільнозернові продукти,
- Гречана каша,
- Пшоняна каша,
- Кіноа,
- Вівсяна каша,
- Бурий рис,
- Печена картопля та батат.
Жири:
- Олії (рапсова, оливкова),
- Натуральні жири рослинного походження (авокадо, горіхи, насіння),
- Червона риба, скумбрія, оселедець.
А що ж не можна?
Білки:
- Жирне, смажене м'ясо,
- Бекон,
- Шкірка від птиці,
- Сири з високою жирністю,
- Смажена риба.
Вуглеводи:
- Біле борошно і продукти з нього,
- Білий рис,
- Манна крупа, манні каші,
- Картопля фрі, смажена картопля.
Жири:
- Трансжири (смалець, кокосова олія, пальмова олія).
Загальні поради:
- Уникайте швидких вуглеводів (солодощі, тістечка, випічка, хлібобулочні вироби).
- Їжте тричі на день, не пропускайте прийоми їжі.
- Пийте напої без доданого цукру.
- Відмовтеся від фруктози і продуктів для діабетиків.
- Замініть солодощі натуральними підсолоджувачами (стевія, еритрит).
- Консервовані овочі та фрукти замініть на свіжі або морожені.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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