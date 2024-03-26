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Здоров'я

Які продукти можна сміливо їсти та не гладшати: поради шеф-кухаря

Ігор Романько

Які продукти можна їсти щоб не набирати зайву вагу

Мрієте про струнку фігуру? Відомий шеф-кухар поділився списком продуктів, які допоможуть вам схуднути, не втрачаючи ані смаку, ані задоволення від їжі.

Додайте ці продукти до свого раціону, поєднуйте їх з іншими здоровими продуктами, ведіть активний спосіб життя – і ваша мрія про струнку фігуру обов'язково здійсниться, пише ТСН.

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Пам'ятайте:

  • Чарівної таблетки не існує. Схуднення – це комплексна задача, яка потребує зменшення калорійності раціону, дотримання дієти та фізичної активності.
  • Продукти з цього списку не є панацеєю. Їх потрібно їсти в помірних кількостях, поєднуючи з іншими здоровими продуктами.

Отже, ось продукти, які рекомендується їсти при схудненні:

1. Жирна риба:

  • Лосось
  • Тунець
  • Скумбрія
  • Оселедець

2. Яйця:

  • Джерело якісного білка
  • Збільшують швидкість метаболізму
  • Не більше 1-2 на день

3. Ягоди:

  • Малина
  • Полуниця
  • Чорниця
  • Лохина
  • Низькокалорійні
  • Багаті вітамінами та мінералами
  • Свіжі та заморожені ягоди однаково корисні

4. Листова зелень:

  • Шпинат
  • Капуста
  • Мангольд
  • Салати
  • Багаті клітковиною
  • Забезпечують ситість
  • Нормалізують водний баланс

5. Хрестоцвіті овочі:

  • Броколі
  • Цвітна капуста
  • Брюссельська капуста
  • Багаті клітковиною
  • Містять багато білка
  • Збільшують метаболізм

6. Кисломолочний сир:

  • Джерело білка та кальцію
  • Сприяє схудненню

7. Авокадо:

  • Багатий корисними жирами
  • Містить багато води та клітковини
  • Збільшує ситість

8. Перець чилі:

  • Містить капсаїцин
  • Збільшує швидкість метаболізму
  • Збільшує ситість

9. Насіння чіа:

  • Багате клітковиною
  • Розширюється в шлунку
  • Збільшує ситість

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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