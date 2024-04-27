Які звички варто запровадити у своє життя для захисту від гіпертонії

Здоровий спосіб життя – це найкраща профілактика гіпертонії. Якщо у вас вже є гіпертонія, ці звички допоможуть вам контролювати тиск і запобігти його різким коливанням. Не ігноруйте проблему і регулярно консультуйтеся з лікарем. Дбайте про себе, і ваш тиск завжди буде в нормі!

Хочете знати, як без ліків тримати артеріальний тиск в нормі? Ось кілька простих з сайту uapress.kyiv.ua, але дієвих звичок, які допоможуть вам у цьому.

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1. Рухайтеся!

Регулярні фізичні навантаження - це найкращий спосіб запобігти гіпертонії.

Навіть помірні тренування 3-4 рази на тиждень (30-45 хвилин) значно знижують ризик розвитку гіпертонії.

Ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді - будь-який вид активності, який вам подобається, буде корисним.

2. Відмовтеся від алкоголю.

Так, келих вина може тимчасово знизити тиск, але потім він знову підніметься.

Надмірне вживання алкоголю шкодить судинам і може призвести до стійкої гіпертонії.

Краще пити чисту воду, зелений чай або трав'яні відвари.

3. Знайдіть спосіб зняти стрес.

Хронічний стрес - один з головних ворогів здоров'я судин.

Медитація, йога, дихальні вправи, аутотренінг - все це допоможе вам розслабитися і знизити тиск.

Знайдіть те, що підходить саме вам, і практикуйте регулярно.

4. Харчуйтеся правильно.

Зменшіть вживання солі, жирної їжі, копченостей, маринадів.

Їжте більше свіжих овочів, фруктів, ягід, цільнозернових продуктів.

Вживайте рибу, нежирне м'ясо, знежирені молочні продукти.

Правильне харчування не лише нормалізує тиск, але й покращить загальне самопочуття.

5. Киньте курити.

Куріння - ще один фактор ризику розвитку гіпертонії.

Відмова від сигарет не лише знизить тиск, але й значно покращить стан ваших судин і легенів.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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