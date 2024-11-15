Які породи собак відрізняються найвищим інтелектом: вчені вразили відповіддю

Дослідження показують, що в тваринному світі традиційне уявлення про те, що великий мозок пов'язаний з вищим інтелектом, не завжди працює у випадку домашніх собак.

Французькі вчені проаналізували мозок понад 170 порід собак і виявили, що породи з меншим мозком насправді краще піддаються дресируванню та мають кращу короткочасну пам'ять. Ці когнітивні здібності зазвичай вважаються характеристиками "розумних" собак.

Натомість, собачі породи з більшим мозком продемонстрували більшу схильність до страху, агресії, поведінки, що потребує уваги, та тривоги розлуки - риси, які асоціюються з меншим інтелектом. Про пише Daily Mail.

За темою: Чи потрібен котам сухий корм та яка його денна норма: що кажуть ветеринари

Учені припускають, що надмірна селекція людьми спотворила природне співвідношення розміру мозку та інтелекту у собак. Великі породи, такі як ретривери, ротвейлери та сибірські хаскі, імовірно мають відносно менший мозок, але кращі пізнавальні здібності. Натомість, "модні" мініатюрні собаки, найімовірніше, мають більші мозки, але не обов'язково вищий інтелект.

Таким чином, дослідження демонструє, що собаки можуть порушувати загальне уявлення про зв'язок розміру мозку та розумових здібностей у тваринному світі. Це може бути наслідком штучного відбору, проведеного людьми протягом століть співіснування із собаками.

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!