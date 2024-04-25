Які вживані гібридні авто найпопулярніші в Україні: рейтинг
Легкові автомобілі, які обладнані гібридною силовою установкою, на українському вторинному ринку становлять порівняно невелику частку – близько 2%. За відкритими даними ГСЦ МВС, протягом першого кварталу 2024 року було куплено 6,1 тисячі одиниць таких авто.
Гібридні силові установки мають свої переваги, зокрема економічність, особливо в міському циклі їзди. Журналісти AUTO.RIA.com склали список топ-15 моделей легкових автомобілів-гібридів, які мали найбільший попит протягом перший трьох місяців 2024 року.
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Отже, рейтинг найпопулярніших гібридних авто на ринку України:
- Toyota RAV4
- Ford Fusion
- Toyota Camry
- Chevrolet Volt
- Toyota Prius
- Ford C-Max
- Hyundai Sonata
- KIA Niro
- Lexus RX
- Lexus ES
- Toyota Aqua
- Lexus NX
- KIA Optima
- Ford Escape
- Toyota Highlander
Також відомо, що авто на звичайних двигунах внутрішнього згоряння склали 72,5% від загального числа продажів нових легкових автомобілів в минулому місяці.
Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.
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