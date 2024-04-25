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Які вживані гібридні авто найпопулярніші в Україні: рейтинг

Анастасія Крищук

Які вживані гібридні авто найпопулярніші в Україні: рейтинг
Найпопулярніші в Україні легкові авто, обладнані гібридною силовою установкою. Джерело: freepik

Легкові автомобілі, які обладнані гібридною силовою установкою, на українському вторинному ринку становлять порівняно невелику частку – близько 2%. За відкритими даними ГСЦ МВС, протягом першого кварталу 2024 року було куплено 6,1 тисячі одиниць таких авто.

Гібридні силові установки мають свої переваги, зокрема економічність, особливо в міському циклі їзди. Журналісти AUTO.RIA.com склали список топ-15 моделей легкових автомобілів-гібридів, які мали найбільший попит протягом перший трьох місяців 2024 року.

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Отже, рейтинг найпопулярніших гібридних авто на ринку України:

  1. Toyota RAV4
  2. Ford Fusion
  3. Toyota Camry
  4. Chevrolet Volt
  5. Toyota Prius
  6. Ford C-Max
  7. Hyundai Sonata
  8. KIA Niro
  9. Lexus RX
  10. Lexus ES
  11. Toyota Aqua
  12. Lexus NX
  13. KIA Optima
  14. Ford Escape
  15. Toyota Highlander

Також відомо, що авто на звичайних двигунах внутрішнього згоряння склали 72,5% від загального числа продажів нових легкових автомобілів в минулому місяці.

Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

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