Які каші не можна вживати при цукровому діабеті: поради дієтологів
Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке потребує постійного контролю за рівнем цукру в крові. Правильне харчування відіграє ключову роль у цьому процесі, а одним із його основних елементів є каші.
Хоча каші з цільного зерна можуть бути корисною частиною дієти при цукровому діабеті, деякі з них можуть негативно впливати на рівень цукру в крові, пише onclinic.ua.
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Ось три каші, яких слід уникати при цукровому діабеті:
1. Білий рис:
- Має високий глікемічний індекс (ГІ), що призводить до різкого підвищення цукру в крові.
- Містить мало клітковини, яка уповільнює всмоктування цукру.
- Не рекомендується для людей з цукровим діабетом.
2. Пшоно:
- Містить багато вуглеводів, які можуть призвести до підвищення цукру в крові.
- Не рекомендується для людей з цукровим діабетом 2 типу.
3. Манка:
- Має дуже високий ГІ, що призводить до різкого стрибка цукру в крові.
- Містить мало поживних речовин.
- Не рекомендується для людей з цукровим діабетом.
Крім цих трьох каш, слід також уникати:
- Каші швидкого приготування: містять багато цукру та штучних добавок.
- Каші з додаванням цукру, меду або варення: значно підвищують калорійність та рівень цукру в крові.
Важливо:
- Дієта при цукровому діабеті – це не тимчасова міра, а спосіб життя.
- Слідкуйте за своїм самопочуттям, регулярно здавайте аналізи та консультуйтеся з вашим лікуючим ендокринологом.
P.S.
- Існують й інші каші, які не рекомендуються при цукровому діабеті.
- Зверніться до вашого лікаря або дієтолога, щоб отримати персоналізовані рекомендації щодо харчування.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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