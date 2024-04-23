Які 3 види квітів обов'язкового треба обрізати для пишного квітіння влітку

Весна у розпалі, а це значить, що настав час не лише для дачних робіт, але й для догляду за квітами. Не забудьте приділити увагу своїм улюбленцям на клумбі, адже деякі з них потребують термінової обрізки, щоб порадувати вас пишним цвітінням.

Дотримуючись цих простих порад, якими поділились на сайті Daily Express, ви зможете зробити ваші квітники ще більш яскравими та пишними.

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Ось які квіти варто обрізати просто зараз:

Троянди:

Кущові троянди потребують обрізки, якщо ви не встигли зробити це раніше.

Обріжте всі мертві та пошкоджені гілки, а також сформуйте кущ, видаляючи зайве.

Не шкодуйте гілок, якщо їх занадто багато, а також видаліть надто тонкі пагони.

Зрізайте пагони під кутом 45 градусів, а також вкоротіть занадто довгі стебла.

Гортензії:

Цей вид гортензії, шорсткий, потребує обрізки навесні.

Зверніть увагу також на деревоподібну та волотисту гортензії, їм також потрібен догляд.

Видаліть зайве та не залишайте занадто багато стебел. Це допоможе кущам рясно цвісти, адже вони зможуть віддавати всі сили декільком гілкам, а не безлічі маленьких пагонів.

Буддлея:

Цю рослину рекомендується обрізати у лютому або березні, але якщо ви не встигли, то є ще шанс.

Зрізайте гілки, щоб вони не були занадто довгими.

Сформуйте кущ, адже так пагони буддлеї краще цвістимуть.

Якщо рослина стала занадто високою та густою, без жалю зріжте приблизно половину. Не бійтеся, буддлея швидко відросте і порадує вас новими квітами.

Пам'ятайте:

Обрізка стимулює цвітіння та ріст рослин.

Використовуйте гострий секатор, щоб не пошкодити рослини.

Після обрізки обробіть зрізи садовим варом.

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