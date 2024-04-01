Як змусити тюльпани пишно цвісти: допоможе дієве добриво

З настанням весни, тюльпани часто відкривають сезон цвітіння, розпускаючись одними з перших. Якщо ж ви висадили ці квіти ще осінню, то зараз саме час забезпечити їм належне підживлення для більш пишного розквітання.

Вирощування тюльпанів у вашому саду може стати чудовим рішенням, оскільки вони неодмінно порадують вас своїми яскравими барвами. Однак, для отримання великих бутонів і розкішного цвітіння, важливо не забувати вносити правильні та ефективні добрива для підживлення рослин, пише Апостроф.

Важливо не лише обрати відповідне підживлення, але й застосувати його правильно. Перш за все, добриво слід вносити, коли з’являються перші зелені паростки, оскільки в цей час рослини активно ростуть і потребують азоту.

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Багато садівників вважають за краще використовувати аміачну селітру для тюльпанів, оскільки вона добре сприймається рослинами навіть при низьких температурах.

Щоб приготувати розчин аміачної селітри, змішайте 40 грамів добрива з 10 літрами води до повного розчинення, а потім полийте ним молоді рослини.

Коли вегетативний період завершується і на рослинах з’являються бутони, необхідно продовжити підживлення. Можна використовувати розчин коров’яку у пропорції 1:30 (вода:коров’як). І після, додавати до кожних 10 літрів розчину 30 грамів суперфосфату та сірчанокислого калію.

Навіть під час цвітіння тюльпанів підживлення є важливим. В цей період рекомендується використовувати калійну селітру, розчинивши 15 грамів у 10 літрах води.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете виростити здорові та красиві тюльпани, які будуть радувати вас своїм цвітінням довгий час.

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