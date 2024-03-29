Секрети садівництва: експерти розповіли, коли найкраще висаджувати тюльпани

Багато садівників мріють про те, щоб їхні клумби прикрашали тюльпани, які вражають своєю красою під час цвітіння. Але коли саме потрібно висаджувати ці барвисті квіти, щоб насолоджуватися ними навесні?

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З'ясуймо це разом. Команда UAportal зібрала корисні поради.

Тюльпани зазвичай садять у осінній період. Це дає можливість бульбам успішно перезимувати в землі та зміцніти. Крім того, осіннє висаджування знижує ризик розвитку захворювань, які можуть пошкодити листя та пелюстки. Наприклад, посадка тюльпанів у листопаді сприяє їхньому загартуванню.

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Коли садити тюльпани навесні

Якщо ви пропустили осінню посадку тюльпанів, не хвилюйтеся - вони також можуть бути посаджені весною. Переконайтеся, що температура знаходиться в діапазоні від 9 до 10°C, як зазвичай це буває в кінці березня або на початку квітня.

Для посадки тюльпанів оберіть сонячне місце, захищене від вітру. Хоча вони можуть не цвісти розкішно в перший рік, очікуйте більш пишне цвітіння на наступну весну.

Ось кілька способів посадки тюльпанів навесні:

Посадіть у горщики, а потім пересадіть у відкритий ґрунт.

Посадіть безпосередньо у відкритий ґрунт.

Використовуйте великі горщики, якщо не плануєте пересаджувати.

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Як правильно садити тюльпани

Перед тим як розпочати висаджування тюльпанів, перевірте, чи ваші цибулини та земля готові. Цибулини повинні бути твердими та не мати ознак пошкодження чи гнилі. Землю збагатіть мінералами, додавши компост або перегній. Потім вирівняйте поверхню ділянки за допомогою грабель.

Приготуйте ямки: 5 см у глибину для дрібних цибулин і 10 см для більших. Розміщуйте цибулини гострим кінцем вгору і засипте їх землею.

Регулярний полив забезпечить правильне укорінення тюльпанів. Додатково можна вносити добрива з калієм, фосфором або азотом для кращого росту.

Якщо вирішите висаджувати тюльпани в горщики, на дно насипте шар дрібного гравію для дренажу, а землю зробіть легкою та повітропроникною. Багато садівників вважають за краще починати з горщиків, адже так легше контролювати умови вирощування.

Раніше ми розповідали, як правильно вирощувати тюльпани, щоб вони радували своїми квітами

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