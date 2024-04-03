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Кому заборонено вживати насіння льону, щоб не нашкодити здоров'ю

Ігор Романько

Кому не можна їсти насіння льону

Хто не чув про цілющі властивості насіння льону? Ці маленькі зернятка – справжня криниця корисних речовин, які можуть допомогти нам у багатьох аспектах здоров'я.

Ще Гіппократ рекомендував вживати льон для покращення травлення та зняття запалень. І сучасні дослідження підтверджують його правоту, пише espreso.tv.

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Чим же так корисне насіння льону?

  • Багатий хімічний склад. Льон містить білок, харчові волокна, жири, вітаміни (Е, С, К, А, групи В), мікроелементи (цинк, марганець, залізо, мідь), органічні кислоти, ферменти, ліпіди, фітостероли, полісахариди.
  • Омега-3. Льон – рекордсмен за вмістом цієї цінної кислоти, яка не синтезується в організмі. Омега-3 покращує роботу серця, мозку, імунітету, бореться з запаленнями.
  • Користь для шлунково-кишкового тракту. Льон обволікає стінки шлунка, знімає запалення, покращує травлення, допомагає при виразці, гастриті.
  • Очищення організму. Льон виводить шлаки, токсини, паразити.
  • Зниження холестерину. Льон допомагає знизити "шкідливий" холестерин, що покращує роботу серця і судин.
  • Жіноче та чоловіче здоров'я. Льон нормалізує гормональний баланс у жінок, уповільнює старіння, у чоловіків - покращує репродуктивну функцію.
  • Інші корисні властивості. Льон зміцнює імунітет, бореться з раком, нормалізує обмін речовин, цукор, тиск, покращує пам'ять, загоює рани.

Протипоказання:

  • Алергія на льон
  • Гепатит
  • Непрохідність кишечника
  • Холецистит, панкреатит, коліт (гостра фаза)
  • Вагітність (з обережністю)
  • Деякі інші захворювання

Як вживати:

  • Додавайте в каші, йогурти, салати
  • Замочуйте у воді та пийте слиз
  • Подрібнюйте і вживайте з медом
  • Робіть відвари, настої

Пам'ятайте:

  • Насіння льону – це не панацея, а лише доповнення до здорового способу життя.
  • Не вживайте льон безконтрольно, дотримуйтесь рекомендованих доз.
  • Перед початком вживання проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є якісь захворювання.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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