Кому заборонено вживати насіння льону, щоб не нашкодити здоров'ю

Кому не можна їсти насіння льону

Хто не чув про цілющі властивості насіння льону? Ці маленькі зернятка – справжня криниця корисних речовин, які можуть допомогти нам у багатьох аспектах здоров'я.

Ще Гіппократ рекомендував вживати льон для покращення травлення та зняття запалень. І сучасні дослідження підтверджують його правоту, пише espreso.tv.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Чим же так корисне насіння льону?

Багатий хімічний склад. Льон містить білок, харчові волокна, жири, вітаміни (Е, С, К, А, групи В), мікроелементи (цинк, марганець, залізо, мідь), органічні кислоти, ферменти, ліпіди, фітостероли, полісахариди.

Льон містить білок, харчові волокна, жири, вітаміни (Е, С, К, А, групи В), мікроелементи (цинк, марганець, залізо, мідь), органічні кислоти, ферменти, ліпіди, фітостероли, полісахариди. Омега-3. Льон – рекордсмен за вмістом цієї цінної кислоти, яка не синтезується в організмі. Омега-3 покращує роботу серця, мозку, імунітету, бореться з запаленнями.

Льон – рекордсмен за вмістом цієї цінної кислоти, яка не синтезується в організмі. Омега-3 покращує роботу серця, мозку, імунітету, бореться з запаленнями. Користь для шлунково-кишкового тракту. Льон обволікає стінки шлунка, знімає запалення, покращує травлення, допомагає при виразці, гастриті.

Льон обволікає стінки шлунка, знімає запалення, покращує травлення, допомагає при виразці, гастриті. Очищення організму. Льон виводить шлаки, токсини, паразити.

Льон виводить шлаки, токсини, паразити. Зниження холестерину. Льон допомагає знизити "шкідливий" холестерин, що покращує роботу серця і судин.

Льон допомагає знизити "шкідливий" холестерин, що покращує роботу серця і судин. Жіноче та чоловіче здоров'я. Льон нормалізує гормональний баланс у жінок, уповільнює старіння, у чоловіків - покращує репродуктивну функцію.

Льон нормалізує гормональний баланс у жінок, уповільнює старіння, у чоловіків - покращує репродуктивну функцію. Інші корисні властивості. Льон зміцнює імунітет, бореться з раком, нормалізує обмін речовин, цукор, тиск, покращує пам'ять, загоює рани.

Протипоказання:

Алергія на льон

Гепатит

Непрохідність кишечника

Холецистит, панкреатит, коліт (гостра фаза)

Вагітність (з обережністю)

Деякі інші захворювання

Як вживати:

Додавайте в каші, йогурти, салати

Замочуйте у воді та пийте слиз

Подрібнюйте і вживайте з медом

Робіть відвари, настої

Пам'ятайте:

Насіння льону – це не панацея, а лише доповнення до здорового способу життя.

Не вживайте льон безконтрольно, дотримуйтесь рекомендованих доз.

Перед початком вживання проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є якісь захворювання.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!