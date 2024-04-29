Як виростити брюссельську капусту вдома: городники поділились секретами

Брюссельська капуста - це не лише смачний овоч, але й справжня комора вітамінів і мінералів. Вона багата на вітаміни C і K, фолієву кислоту, калій і магній. Багато хто вважає, що виростити брюссельську капусту на власному городі складно, але насправді це не так. Дотримуючись простих правил, ви зможете без проблем отримати рясний урожай цієї корисної капусти.

OBOZ.UA ділиться порадами, як виростити брюссельську капусту вдома:

Посів та вибір місця:

Коли сіяти: Сприятливим часом для посіву брюссельської капусти є період, коли ґрунт прогріється до 10-12 °C.

Сприятливим часом для посіву брюссельської капусти є період, коли ґрунт прогріється до 10-12 °C. Місце: Вибирайте сонячні ділянки без протягів, з добре дренованим ґрунтом.

Способи вирощування:

Прямий посів: Насіння сіють безпосередньо в ґрунт, коли він досягне оптимальної температури.

Насіння сіють безпосередньо в ґрунт, коли він досягне оптимальної температури. Розсада: Спочатку насіння сіють в розсадник, а потім, через кілька тижнів після проростання, переносять на грядки. При висадці розсади дотримуйтесь інтервалу близько 45 см між рослинами, заглиблюючи їх на 1 см.

Догляд за капустою:

Полив: Брюссельська капуста потребує регулярного поливу, особливо в посушливу пору року. Оптимальним способом буде організація крапельного поливу, щоб уникнути надмірного зволоження ґрунту і розвитку кореневої гнилі.

Брюссельська капуста потребує регулярного поливу, особливо в посушливу пору року. Оптимальним способом буде організація крапельного поливу, щоб уникнути надмірного зволоження ґрунту і розвитку кореневої гнилі. Прополка: Слід регулярно видаляти бур'яни з грядок, щоб вони не забирали поживні речовини у капусти.

Слід регулярно видаляти бур'яни з грядок, щоб вони не забирали поживні речовини у капусти. Підживлення: Для кращого росту й розвитку капусти рекомендується використовувати добрива, збагачені фосфором, калієм та азотом.

Збір врожаю:

Терміни: Урожай брюссельської капусти можна збирати через 3-4 місяці після посіву. Терміни можуть варіюватися залежно від сорту рослини та умов вирощування.

Урожай брюссельської капусти можна збирати через 3-4 місяці після посіву. Терміни можуть варіюватися залежно від сорту рослини та умов вирощування. Збір: Збирати капусту слід обережно, відриваючи качани, не пошкоджуючи стебла й листя.

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Зберігання:

Зберігати зібраний урожай можна в холодильнику, в пластиковому контейнері або навіть пакеті.

Найкраще спожити капусту протягом кількох тижнів після збору.

Корисні поради:

Вибирайте сорти брюссельської капусти, які підходять для вашого клімату.

Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників і хвороб.

При необхідності використовуйте біологічні або хімічні засоби захисту рослин.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете виростити на власному городі смачну та корисну брюссельську капусту, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

Нагадаємо, ми вже писали, коли та як садити капусту на розсаду.

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