Як вибрати якісні та свіжі яйця на Великдень: поради фахівців

З наближенням Великодня все більше людей замислюються про те, як вибрати якісні яйця для створення крашанок чи писанок. Важливо, аби продукт був свіжим і міг довше зберігатися.

У полтавській Держспоживслужбі надали кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Фахівці радять перш за все, звертати увагу на термін зберігання. Дієтичні яйця можна вживати протягом 7 діб з дня знесення, а столові – протягом 25 діб. Охолоджені яйця, які використовуються для промислового перероблювання, можуть зберігатися до 90 діб.

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Важливо також знати, як правильно маркуються яйця. На дієтичних яйцях зазначають букву "Д", дату знесення, клас та категорію. Столові яйця маркуються буквою "С" та класом і категорією.

Існує 5 категорій яєць залежно від їх маси:

Відбірні: 73 г і більше.

Вища: 63-72,9 г.

Перша: 53-62,9 г.

Друга: 45-52,9 г.

Дрібні: 35-44,9 г (не стосується дієтичних).

Колір шкаралупи та жовтка не є абсолютним критерієм якості. Колір жовтка може варіюватися залежно від раціону курей.

При виборі яєць звертайте увагу на їх цілісність. На дієтичних та столових яйцях не повинно бути механічних пошкоджень. Допускаються лише крапки або смужки (на столових – не більше 1/8 поверхні).

Найкраще купувати яйця в магазинах з холодильними вітринами. На стихійних ринках яйця можна купувати лише за умови наявності свідоцтва про епізоотичний стан місцевості та висновку ветеринарно-санітарної експертизи.

Якщо ви хочете пофарбувати яйця, використовуйте лише харчові барвники. Дотримуйтесь інструкції та не перевищуйте дозу. Не фарбуйте яйця з тріщинами.

Не використовуйте барвники "із рук", з нечіткою етикеткою, а також тканини, нитки та анілінові фарби.

Пам'ятайте, що великоднє яйце – символ вічного життя і воскресіння. Потурбуйтесь про те, щоб воно не завдало шкоди вам і вашим близьким.

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