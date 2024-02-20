Як в ресторані: Як приготувати неймовірну курку у вершково-гірчичному соусі
Якщо ви шукаєте простий, але водночас вишуканий рецепт для вечері, зверніть увагу на курку у вершково-гірчичному соусі. Ця страва готується легко і швидко, а результат приємно здивує вас та ваших близьких.
Цей рецепт курки у вершково-гірчичному соусі стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якої господині. Він простий, швидкий, а результат завжди чудовий. Цей рецепт виклала кулінарна блогерка Юлія Симончук.
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Інгредієнти:
- 400-500 г курячого філе стегна або стегенець;
- 200 мл вершків 15-20% жирності;
- 150 мл води;
- 1 столова ложка гірчиці;
- 2-4 зубчики часнику;
- Сіль, чорний перець, лавровий лист за смаком;
- Зелень для подачі.
Спосіб приготування:
- Куряче філе або стегенця помийте, обсушіть і за потреби розріжте на дві частини.
- Обваляйте кожен шматок м'яса в борошні.
- Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте м'ясо з обох боків до золотистої скоринки.
- Вийміть м'ясо зі сковороди.
- Додайте на сковороду подрібнений часник і злегка обсмажте.
- Влийте вершки, змішані з водою та гірчицею.
- Додайте сіль, чорний перець і лавровий лист.
- Поверніть м'ясо на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте до готовності (приблизно 20-30 хвилин).
- Готову страву посипте зеленню.
Порада: Соус зі сковороди можна використовувати як підливу до гарніру.
Смачні доповнення:
- Додайте до соусу гриби, щоб зробити страву ще більш ароматною.
- Замість гірчиці можна використовувати тертий хрін.
- Подавайте курку з вареним рисом, картопляним пюре або макаронами.
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