Як прибрати вм‘ятину на килимі: дієвий лайфхак

Килими, хоч і не такі поширені, як колись, все ще залишаються популярними елементами декору в сучасних мінімалістичних інтер'єрах. Проте, з часом на них можуть з'являтися неприємні вм'ятини, які псують естетичний вигляд.

Не поспішайте викидати килим або витрачатися на дорогі послуги хімчистки! Існує кілька простих та доступних методів, які допоможуть вам відновити його первісний стан. Про це пише Telegraf.

Метод з льодом:

Візьміть кубик льоду і покладіть його на деформовану ділянку килима. Зачекайте, поки лід розтане. Пройдіться по килиму щіткою пилососа кілька разів, щоб підняти ворс. Дайте килиму повністю висохнути.

Важливо:

Не використовуйте занадто багато льоду, щоб не пошкодити килим.

Не тріть лід по килиму, щоб не пошкодити ворс.

Переконайтеся, що килим повністю висох, перш ніж використовувати його.

Інші методи:

Праска та мокрий рушник: Намочіть рушник, відіжміть його і покладіть на вм'ятину. Поверх рушника кілька разів пройдіться гарячою праскою. Залиште рушник на годину-дві, щоб ефект відпарювання закріпився.

Спирт: Змішайте спирт з водою в пропорції 1:1. Нанесіть суміш на ватний диск і протріть їм вм'ятину. Дайте килиму висохнути.

Фен: Встановіть фен на режим холодного повітря і направте його на вм'ятину. Прогрійте ділянку протягом 1-2 хвилин, потім акуратно розчешіть ворс щіткою.

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Пам'ятайте:

Перед використанням будь-якого методу на килимі, рекомендується протестувати його на непомітній ділянці.

Не використовуйте агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити килим.

Якщо ви не впевнені у своїх силах,краще зверніться до фахівців з хімчистки.

Завдяки цим простим порадам ви зможете легко відновити килим після вм'ятин і зберегти його естетичний вигляд протягом довгих років.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити килим.

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