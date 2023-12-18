Як швидко очистити килим в домашніх умовах: господині поділились дієвим лайфхаком

Килими в домі створюють домашній затишок і комфорт. Вони роблять інтер'єр більш привабливим, але з часом можуть втратити свій зовнішній вигляд. Віднести килим у хімчистку - це не завжди найкращий варіант, адже це може бути дорого і незручно. Тому, перш ніж вдаватися до цього, варто спробувати почистити килим самостійно в домашніх умовах.

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Про це пише prostoway.

Перш ніж приступити до чищення, потрібно визначитися з методом. Чищення килимів може бути вологим або сухим.

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Для вологого чищення можна використовувати спеціальні засоби для чищення килимів або приготувати власний розчин. Для цього знадобиться 1 столова ложка оцту, 1 столова ложка дистильованої води, 0,5 ковпачка мийного засобу для шерсті та кілька крапель перекису водню.

Інгредієнти потрібно змішати в чистій ємності і перелити в розпилювач. Розчин нанести на килим і залишити на кілька хвилин. Потім потрібно пройтися по килимку порохотягом, щоб видалити залишки розчину.

Для сухого чищення килимів можна використовувати пилосос, щітку або скребок для килимів. Пилосос допоможе видалити пил і дрібні частинки, а щітка або скребок - прибрати більші забруднення.

Якщо на килимці з'явилися плями, їх можна видалити за допомогою різних засобів. Для свіжих плям можна використовувати холодну воду або розчин миючого засобу. Для старих плям може знадобитися більш агресивний засіб, наприклад, нашатирний спирт або перекис водню.

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При чищенні килимів важливо дотримуватися кількох правил:

Перед чищенням килим потрібно ретельно пропилососити, щоб видалити пил і дрібні частинки.

Якщо килим має довгий ворс, його потрібно розчесати перед чищенням.

Під час чищення потрібно використовувати м'яку тканину або щітку, щоб не пошкодити структуру килима.

Після чищення килим потрібно добре просушити, щоб уникнути появи цвілі або грибка.

Нагадаємо, ми вже писали,як очистити килим від шерсті та волосся.

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