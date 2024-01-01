Як легко та якісно очистити килим: Прості способи

Незважаючи на те, що постійний догляд за килимом може здатися складним завданням, існують ефективні та прості методи його чищення. UAportal підготував декілька лайфхаків, що допоможуть легко та якісно почистити килим від бруду.

Швидкий оцтовий розчин

Змішайте рівні частини води і білого оцту в пульверизаторі, а потім розпиліть розчин безпосередньо на забруднені ділянки килима. Залиште на кілька хвилин, а потім промокніть чистою ганчіркою. Кислотні властивості оцту допомагають розщеплювати плями і запахи, залишаючи килим чистим і свіжим.

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Дезодорант з харчової соди

Посипте щедрою кількістю соди весь килим і залиште на кілька годин або на ніч. Засіб ефективно поглине будь-які застарілі запахи. Після цього ретельно пропилососьте килим, щоб видалити соду.

Очищення парою за допомогою праски

Наповніть праску водою, встановіть її на максимальну потужність відпарювання і пропрасуйте по чистій тканині, покладеній на забруднену ділянку килима.

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