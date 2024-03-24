Як у бабусі: рецепт курячого супу з галушками
Весна вже прийшла, але тепло ще потрібно почекати. Холодні дні так і просять зігріваючої та ситної страви. Курячий суп з галушками – саме те, що вам потрібно! Насичений м'ясний бульйон з овочами та шматочками курки, доповнений пухкими й ніжними галушками, перетворює обід на справжнє свято смаку.
Українські галушки готують з борошна, манної крупи або картоплі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт апетитного курячого супу з галушками. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
Для супу:
- Вода – 2 л
- Курятина – 300 г
- Картопля – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Суміш спецій – за смаком
- Лавровий лист – 2 шт.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Зелень – за смаком
Для галушок:
- Борошно пшеничне – 100 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Вода – 30 г
- Сіль – за смаком
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Приготування:
- Куряче м'ясо ретельно помийте. Налийте в каструлю воду, покладіть м'ясо і доведіть до кипіння. Зніміть ложкою піну, посоліть і варіть бульйон протягом 30 хвилин.
- Цибулю та моркву почистіть, помийте і наріжте соломкою. Додайте овочі до бульйону. Картоплю помийте, почистіть, наріжте брусочками і також відправте в каструлю.
- Поки варяться овочі, приготуйте тісто для галушок. У мисці змішайте борошно, яйце, воду та сіль. Замісіть круте прісне тісто. Розкачайте його на дошці в пласт товщиною 1 см і наріжте квадратиками.
- Обережно додайте галушки в бульйон і перемішайте. Варіть 10 хвилин. Наприкінці додайте лавровий лист, спеції, сіль, перець та зелень за смаком.
Подавайте курячий суп з галушками гарячим, прикрасивши зеленню. Смачного!
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