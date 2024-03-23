Як приготувати млинці з маринованим лососем
Шукаєте рецепт вишуканої закуски, яка готується швидко й просто? Спробуйте млинці з лососем! Ця страва не лише красива, але й дуже апетитна.
Ці млинці стануть окрасою будь-якого столу! Їх можна подати як закуску на фуршеті, святковому обіді або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.
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Інгредієнти:
- Для млинців:
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- дрібка солі
- 200 мл молока
- 150 г борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 1-2 ст. л. олії
- Для начинки:
- 200-250 г маринованого або малосольного лосося
- 150 г плавленого вершкового сиру
- свіжий кріп (за бажанням)
Приготування:
- Млинці: Збийте яйця з сіллю та цукром. Додайте тепле молоко, поступово всипте борошно з розпушувачем. Влийте олію та розмішайте, щоб не було грудок. Посмажте на розігрітій сковороді 7-8 млинців.
- Начинка: Змастіть млинці вершковим сиром. Зверху викладіть нарізаний смужками лосось.
- Згортання: Згорніть млинці та покладіть у холодильник на 15-20 хвилин.
- Подача: Наріжте млинці на акуратні роли. За бажанням, прикрасьте свіжим кропом.
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