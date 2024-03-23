ukr
Русский
Рецепти

Як приготувати млинці з маринованим лососем

Ігор Романько

Як зробити млинці з лососем

Шукаєте рецепт вишуканої закуски, яка готується швидко й просто? Спробуйте млинці з лососем! Ця страва не лише красива, але й дуже апетитна.

Ці млинці стануть окрасою будь-якого столу! Їх можна подати як закуску на фуршеті, святковому обіді або вечері. Рецептом поділились на сайті Meta.

Читайте також: Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору

Інгредієнти:

  • Для млинців:
    • 2 яйця
    • 1 ст. л. цукру
    • дрібка солі
    • 200 мл молока
    • 150 г борошна
    • 0,5 ч. л. розпушувача
    • 1-2 ст. л. олії
  • Для начинки:
    • 200-250 г маринованого або малосольного лосося
    • 150 г плавленого вершкового сиру
    • свіжий кріп (за бажанням)

Приготування:

  1. Млинці: Збийте яйця з сіллю та цукром. Додайте тепле молоко, поступово всипте борошно з розпушувачем. Влийте олію та розмішайте, щоб не було грудок. Посмажте на розігрітій сковороді 7-8 млинців.
  2. Начинка: Змастіть млинці вершковим сиром. Зверху викладіть нарізаний смужками лосось.
  3. Згортання: Згорніть млинці та покладіть у холодильник на 15-20 хвилин.
  4. Подача: Наріжте млинці на акуратні роли. За бажанням, прикрасьте свіжим кропом.

Нагадаємо, ми вже писали про корисні лайфхаки, які можна використати на кухні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт