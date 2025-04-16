Як врятувати врожай абрикосів та черешні від заморозків: поради від садівників

Весняні заморозки, які охопили більшість областей України у квітні, стали серйозним випробуванням для садівників. Ці температурні коливання вже призвели до пошкодження цвітіння плодових дерев, особливо абрикосів, черешні та винограду. Проте, як запевняють фахівці, частину врожаю все ж можна зберегти.

Навіть за мінусових температур далеко не всі рослини гинуть — усе залежить від фази їхнього розвитку та умов конкретної ділянки. Особливо чутливими є квіти абрикоса й черешні: вони можуть постраждати вже при -1°C, тоді як бутони витримують дещо нижчі температури. У разі -5°C втрата врожаю може бути майже повною. Водночас виноград і полуниця здатні частково відновитися, а хвойні культури зазвичай витримують заморозки без особливих проблем. Про це повідомила експертка з садівництва Олена Чайковська поділилася практичними порадами на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Для захисту саду Чайковська радить використовувати агроволокно або плівку, але накладати їх не безпосередньо на рослини, а на каркас. У теплицях можна скористатися свічками або обігрівачами. Також ефективними є обробки антистресовими та гормональними препаратами, однак важливо дотримуватися температурного режиму (+10…+15°C) і не порушувати дозування.

Обробку варто проводити або за кілька днів до очікуваних заморозків, або відразу після них, із повторним обприскуванням через тиждень. Фахівчиня зазначає: іноді в межах одного двору частина дерев може постраждати, а інша — залишитися неушкодженою, тому паніка лише завадить об’єктивно оцінити ситуацію.

Чайковська також радить не забувати про мульчування пристовбурових кіл для збереження тепла в ґрунті. Установлення метеосенсорів дасть змогу вчасно реагувати на ризики заморозків.

Щоб підтримати рослини після стресу, важливо провести обрізку пошкоджених пагонів — це дасть змогу спрямувати ресурси дерева на здорові частини. Доцільним буде підживлення калієм і фосфором, які зміцнюють рослини та сприяють їхньому відновленню. Азотні добрива краще обмежити, адже вони стимулюють лише ріст зеленої маси.

Після заморозків варто також оновити мульчу, щоб стабілізувати температуру в кореневій зоні. Через зниження імунітету рослин доцільно провести обробку від шкідників — як безпечними хімічними засобами, так і настоями з натуральних компонентів.

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У теплицях важливо уникати перегріву вдень після нічного холоду, адже різкі перепади температури лише погіршують стан рослин.

Якщо перше цвітіння було втрачено, не варто опускати руки — за належного догляду й підживлення можливе повторне формування бутонів, що дасть змогу хоча б частково компенсувати втрати.

Метеорологи не вперше застерігають про кліматичну нестабільність. Раннє весняне цвітіння дедалі частіше стикається з поверненням холодів, але практика свідчить: навіть після сильних заморозків сад може дати врожай, якщо вчасно вжити заходів.

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