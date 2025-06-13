Чому котів категорично не можна хапати за загривок та чим це може загрожувати: відповідь ветеринара

Наші улюбленці — це більше, ніж просто домашні тварини. Вони — частина нашої родини, про яку ми турбуємося з усією любов’ю: купуємо якісний корм, облаштовуємо зручне місце для сну, граємося, робимо щеплення.

Але іноді навіть із найкращими намірами ми можемо застосовувати до них шкідливі методи. Один із таких — піднімання кота за загривок. Про це розповіло видання Martha Stewart.

Чому не варто хапати кота за загривок

На перший погляд здається, що це природно — адже саме так мами-кішки переносять своїх малюків. Проте ветеринари застерігають: людям не слід повторювати цю поведінку. Це може завдати коту більше шкоди, ніж користі.

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Що таке загривок і чому його чіпати небезпечно

Загривок — це м’яка шкіра в ділянці потилиці. У новонароджених кошенят доторк до цієї зони активує природний рефлекс розслаблення — саме тому мама-кішка може безпечно переносити їх. Але вже після 6–8 тижнів цей рефлекс зникає, і для дорослих котів така дія є неприродною, викликає дискомфорт, а іноді — стресову реакцію.

Ось чому не слід піднімати кота за загривок:

Сильний стрес і тривога. Ви позбавляєте тварину контролю над ситуацією. Це може налякати її настільки, що вона почне дряпатися, тікати чи переховуватись.

Ви позбавляєте тварину контролю над ситуацією. Це може налякати її настільки, що вона почне дряпатися, тікати чи переховуватись. Ризик агресії. Дотик до загривка може бути болючим або незручним. У відповідь кіт може захищатися — навіть якщо раніше був лагідним.

Дотик до загривка може бути болючим або незручним. У відповідь кіт може захищатися — навіть якщо раніше був лагідним. Втрата довіри. Якщо кіт почне асоціювати вас із болем чи страхом, це може зруйнувати ваш емоційний зв’язок. Тварина перестане довіряти і буде уникати контакту.

Як правильно поводитись із котом

Коли потрібно заспокоїти або перенести тварину, краще скористатися рушником: обгорніть кота як "буріто", підтримуючи його лапи. Говоріть спокійно, не робіть різких рухів. Такий підхід допоможе знизити рівень стресу і забезпечити тварині відчуття безпеки.

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