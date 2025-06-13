Чому котів категорично не можна хапати за загривок та чим це може загрожувати: відповідь ветеринара
Наші улюбленці — це більше, ніж просто домашні тварини. Вони — частина нашої родини, про яку ми турбуємося з усією любов’ю: купуємо якісний корм, облаштовуємо зручне місце для сну, граємося, робимо щеплення.
Але іноді навіть із найкращими намірами ми можемо застосовувати до них шкідливі методи. Один із таких — піднімання кота за загривок. Про це розповіло видання Martha Stewart.
Чому не варто хапати кота за загривок
На перший погляд здається, що це природно — адже саме так мами-кішки переносять своїх малюків. Проте ветеринари застерігають: людям не слід повторювати цю поведінку. Це може завдати коту більше шкоди, ніж користі.
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Що таке загривок і чому його чіпати небезпечно
Загривок — це м’яка шкіра в ділянці потилиці. У новонароджених кошенят доторк до цієї зони активує природний рефлекс розслаблення — саме тому мама-кішка може безпечно переносити їх. Але вже після 6–8 тижнів цей рефлекс зникає, і для дорослих котів така дія є неприродною, викликає дискомфорт, а іноді — стресову реакцію.
Ось чому не слід піднімати кота за загривок:
- Сильний стрес і тривога. Ви позбавляєте тварину контролю над ситуацією. Це може налякати її настільки, що вона почне дряпатися, тікати чи переховуватись.
- Ризик агресії. Дотик до загривка може бути болючим або незручним. У відповідь кіт може захищатися — навіть якщо раніше був лагідним.
- Втрата довіри. Якщо кіт почне асоціювати вас із болем чи страхом, це може зруйнувати ваш емоційний зв’язок. Тварина перестане довіряти і буде уникати контакту.
Як правильно поводитись із котом
Коли потрібно заспокоїти або перенести тварину, краще скористатися рушником: обгорніть кота як "буріто", підтримуючи його лапи. Говоріть спокійно, не робіть різких рухів. Такий підхід допоможе знизити рівень стресу і забезпечити тварині відчуття безпеки.
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