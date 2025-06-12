Популярні, проте ненадійні: на які автомобілі не варто витрачати гроші

Деякі нові автомобілі можуть стати справжнім головним болем для власників, змушуючи їх проводити надто багато часу на сервісах. У 2025 році найбільше нарікань викликає кілька моделей, серед яких виділяється Ford Escape.

Про це пише weel-news. У гібридних версіях цієї машини часто виникають проблеми з коробкою передач та електронікою. Особливе занепокоєння викликають двигуни EcoBoost, особливо 1.5- та 1.6-літрові. У багатьох випадках фіксується витік охолоджувальної рідини у циліндри, що призводить до пропусків запалювання, перегріву, а іноді й до повного виходу двигуна з ладу. У моделі 2019 року навіть фіксувалися випадки утворення тріщин у блоці циліндрів. Водночас Ford не завжди бере на себе відповідальність за ремонт, якщо гарантія вже не діє, що викликає обурення серед автовласників.

Не менш проблемною виявилася трансмісія: у різні роки, зокрема 2005, 2008, 2013 і 2014, власники повідомляли про ривки, затримки при перемиканні передач і навіть повні відмови трансмісії. У 2014 році зокрема часто ламалися троси перемикання передач. Електричні несправності теж не рідкість: серед них – збої в електроприводі керма, які проявлялися навіть після відкликань, або часті помилки на панелі приладів через несправні датчики. Проблеми з гальмівною системою та шинами також давалися взнаки: спонтанне гальмування, помилки ABS, дефекти боковин шин.

Крім технічних недоліків, модель має зауваження і до оздоблення салону: у базових комплектаціях використано дешеві матеріали, які швидко втрачають вигляд. Додатково, двигуни EcoBoost працюють голосно, особливо на високих обертах. Автомобіль стрімко втрачає свою ринкову вартість, що ускладнює подальший продаж, а дорогий ремонт після завершення гарантії ще більше відштовхує потенційних покупців. Найкращим вибором у випадку з Ford Escape залишаються моделі з атмосферним двигуном 2.5L (Duratec), які вважаються більш надійними, тоді як роки 2013, 2014 та 2019 краще оминати.

Ще один електромобіль, який засмутив багатьох власників – це Volkswagen ID.4. Найчастіші скарги стосуються мультимедійної системи та програмного забезпечення, яке навіть після оновлень залишається повільним і нестабільним. Сенсорний екран часто зависає або перестає працювати, а системи Apple CarPlay і Android Auto дають збої. Інформація про запас ходу іноді виявляється неточною, як і навігація до зарядних станцій.

Крім цього, в електросистемі теж фіксуються збої. У деяких випадках батарея просто вимикається, і машина зупиняється, іноді одразу після короткого пробігу. Також відзначено труднощі із зарядкою — як удома, так і на громадських станціях, зокрема через некоректну роботу зарядного порту. Часом система повідомляє про помилки електрики без видимої причини.

Серйозним недоліком стала надмірна чутливість систем автоматичного гальмування та стабілізації: авто може різко зупинитися без загрози на дорозі або сповільнити хід на поворотах, навіть на сухому покритті. Певні партії моделей мають дефектні дверні ручки, що можуть спричинити мимовільне відчинення дверей або неможливість їх відкрити. Ця проблема призвела до відкликання майже 100 тисяч авто, однак остаточного рішення ще не знайдено, і навіть було призупинено виробництво ID.4 у США.

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Камера заднього виду також залишає бажати кращого — через слабку роздільну здатність і спотворення огляду, особливо вночі. Деякі власники змушені встановлювати додаткові аксесуари для покращення оглядовості. Якість складання викликає питання, зокрема через використання соєвої ізоляції на дротах, яка приваблює гризунів. Салон швидко починає скрипіти, що ще більше псує враження. За даними рейтингу What Car? за 2025 рік, ID.4 посів одне з останніх місць серед електричних SUV, а ремонт через нестачу запчастин часто затягується.

Ще одна модель, яка відзначилася надійністю не з кращого боку, — це Chevrolet Colorado. У різні роки, зокрема 2004, 2005, 2015, 2016 і 2018, власники неодноразово фіксували проблеми з двигуном, трансмісією та електронікою. Передачі перемикаються із затримкою або прослизають, особливо у версіях 2015–2019 років, і навіть заміна трансмісійної рідини не завжди допомагає. Двигуни мають схильність до пропусків запалювання, нестабільної роботи на холостих обертах та несправностей датчиків. Проблеми з гідропідсилювачем керма призвели до відкликання десятків тисяч авто, а дефекти у гальмівній системі й кондиціонері лише додають негативного досвіду. У новіших версіях виникають помилки у системах контролю, а датчики часто подають хибні сигнали, змушуючи водіїв звертатися на сервіс навіть без реальної потреби.

Усі ці моделі демонструють: гарний зовнішній вигляд чи сучасна начинка — ще не гарантія надійності. Якщо плануєте покупку одного з цих авто, варто ретельно перевірити історію обслуговування та двічі подумати, чи варто ризикувати.

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