Кабачкові млтнці зі сметанним соусом
Друзі, все легко, просто та корисно.
Не забудьте зберегти рецепт.
Коли ти мама, то завжди шукаєш, щоб таке приготувати, бажано, щоб було швидко, просто, корисно та смачно… і для всієї родини.Чесно кажучі, я вже не знаю, якими рецептами з вами ділитись. Може є підказки?
Щоб ви хотіли зі мною приготувати? Щоб смачно та швидко, на кожен день?
Тісто:
300 г кабачків (2 шт.)
200 мл молока
150 г яєць (3 шт.)
100 г борошна (4 ст. л. без гірки)
сіль (за смаком)
кріп
рослинна олія (для смаження)
Сметанний соус:
сметана
часник
сіль
зелень
Миємо кабачки та натираємо на великій терці. Замість кабачка можна використовувати цукіні або мікс кабачків та цукіні.
Обʼєднуємо в мірному стакані: яйця, молоко, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою ручного блендера, щоб не було грудочок. Звісно ж це можна зробити ручним вінчиком або виделкою, головне, щоб маса була однорідною.
Додаємо столову ложку олії та перемішуємо.
Вливаємо до натертих кабачків яєчно-молочну масу.
Додаємо мілко нарізаний кріп та перемішуємо. Тісто на млинці готове.
Розігріваємо пательню, змащуємо олією та смажимо млинці з двох сторін до золотавого кольору. Перекладаємо на тарілку.
Приготування таких млинців, трішки відрізняється від звичайних, так як в тісті є шматочки кабачків. Після того, як ми вилили тісто на пательню, шматочки кабачка потрібно швидко розприділити по поверхні, якщо не вистачає, то додаємо.
Так готуємо решту млинців.
Приготуємо сметанний соус:
Нарізаємо дрібно кріп.
Натираємо в кріп часник на дрібній терці.
Додаємо сметану та перемішуємо.