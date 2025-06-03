Як смачно посмажити стейк

Смачно посмажити стейк.

Можна вдома на пательні (якщо забули — пишіть у коментарях — я зніму).

А можна й на відкритому вогні.

Правила смачного стейку:

1. Обирайте гарні, красиві стейки

Найкраще — коли мʼясо витримане: вологе або сухе дозрівання. Це означає, що не просто підібрані особливі породи бичків, а ще й найкраща підготовка — дозрівання. Це аутоліз мʼяса, і воно стає мʼякшим та ароматнішим.

2. Якщо вказують породу яловичини — це також ознака гарного виробника.

3. Жир — це найцінніше в мармуровому мʼясі. Є навіть розподіл на певні категорії — prime, choice, select. Але головне — не мʼякість мʼяса, а жирність. Тому для шефа найкрасивіше — коли його багато. До речі, кухарі часто кажуть: смак саме в жирі.

4. Смачні стейки — це не тільки рібай. Є ще Нью-Йорк, Шато Бріан і альтернативні частини — той самий стейк мʼясника чи лопатка. У мʼяса всі частини трішки різні на смак, але можуть бути трішки "жувальні". Філе міньйон — нейтральне на смак.

5. Ну і головне — просмажка. Важливо, щоб білки не були повністю готові — тоді вони мають найкращі органолептичні властивості.

Основні ступені просмажки:

• Well done — повністю готове, не рекомендують

• Medium well — добре для жирних частин

• Medium — моя улюблена: білок вже "торкнутий" температурою, але мʼясо соковите й рожеве

• Medium rare — сире тепле мʼясо, але зі смачною скоринкою

• Rare — сире, ледь тепле всередині, але зі скоринкою

Якісне мʼясо можна їсти сирим — як у тартарі.

MEDIUM

Мʼясо треба посмажити з одного боку на сильному вогні до рум’яної скоринки. З кожного боку — по 2 рази.

Потім відкласти у тепле місце — можна на деревʼяній дошці або у фользі на 10–14 хв, щоб "відпочило".

І ще раз швидко обсмажую з обох боків — для свіжої, смачної скоринки.

Я солю і перчу зверху вже наприкінці приготування.

На природі до стейку смачно зробити ароматне масло.

З цибулею та часником, збризнуте вустерширським соусом, гострим перцем. Можна додати зелень петрушки й кінзи (за бажанням), чорний перець і копчену паприку — буде дууууже смачно!