Врожай здивує усіх: чим підживити капусту

Досвідчені садівники давно оцінюють корисні властивості кропив’яного настою й охоче використовують його для підживлення капусти. Зброджений пекучий бур’ян насичує ґрунт калієм, фосфором та азотом, забезпечуючи рослини всім необхідним для міцних качанів і здорового росту.

Перш ніж внести будь-яке підживлення, варто переконатися, що воно дійсно сприяє розвитку культури. У випадку з настоєм кропиви користь доведена неодноразово: рослини не витрачають ресурси на боротьбу з хворобами або шкідниками, адже хімічні сполуки бур’яну зміцнюють їхній імунітет. Про це пише Уніан.

Навіть якщо капуста вже почала хворіти, обприскування розведеним настоєм здатне призупинити поширення інфекції і пришвидшити одужання.

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Щоб приготувати підживлення, потрібно зібрати молоді пагони кропиви — лише листя та стебла без коренів. Наріжте їх на дрібні шматочки й складіть у чисту бочку або відро, після чого залийте водою. Для поливу під корінь достатньо взяти одну частину настою на десять частин води, а для обприскування — удвічі більшого розведення. Посуд із сумішшю залиште в теплому місці на 1–2 тижні, час від часу помішуючи, а потемніння рідини й відсутність піни свідчитимуть про готовність добрива. Перед застосуванням настій процідіть.

Якщо капуста перебуває в активній фазі росту або формує качани, поливати грядки варто приблизно раз на два тижні по одному літру розведеного настою під кожну рослину. Обприскувати ж допустимо з тією ж періодичністю — це допоможе профілактично захистити капусту від хвороб і шкідників та підтримати міцний імунітет.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати моркву у червні.

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