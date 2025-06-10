Як допомогти собаці у період спеки: корисні поради

В умовах високих температур піклування про благополуччя домашніх тварин набуває особливої актуальності. Ветеринарні фахівці попереджають, що спека становить серйозну загрозу не лише для людей, але й для чотириногих компаньйонів.

Найбільш вразливими є собаки, чия чутливість до перегрівання залежить від особливостей породи, розмірів та кольору шерсті. Про це пише ukr.media.

Експерти рекомендують переносити прогулянки з домашніми улюбленцями на раннє утро або вечірні години, коли інтенсивність сонячного випромінювання значно менша. Дрібні породи собак та тварини з темним забарвленням потребують особливої обережності через підвищену схильність до теплового стресу. Водночас великі породи також входять до групи ризику.

Для запобігання тепловому удару необхідно скорочувати тривалість прогулянок та забезпечувати тваринам доступ до затінених ділянок.

Симптоми перегрівання включають загальну слабкість, тремор, надмірне слиновиділення, помутніння погляду та можливу втрату свідомості. При виявленні таких ознак ветеринари рекомендують терміново перемістити тварину в прохолодне середовище, надати їй питну воду та зволожити шерстний покрив. Якщо стан не покращується, потрібна негайна консультація спеціаліста.

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Для профілактики перегрівання можна застосовувати спеціалізовані охолоджувальні аксесуари - килимки або попони, однак використовувати їх слід обережно, щоб уникнути переохолодження. Категорично не рекомендується обливати тварину холодною водою на вулиці, оскільки це може спровокувати шоковий стан.

Коти, за спостереженнями лікарів, рідше страждають від перегрівання через меншу рухову активність. Проте важливо уникати створення "парникового ефекту" в приміщенні. При наявності захисних конструкцій на вікнах двері та вікна варто тримати відчиненими, дозволяючи тварині самостійно обирати комфортне місце.

Дрібні домашні тварини, зокрема гризуни та пташки, потребують підвищеної уваги. У спекотну погоду їм необхідно забезпечити затінення та безперервний доступ до свіжої води.

Ветеринари підкреслюють, що в періоди екстремальної спеки власники повинні посилено контролювати умови утримання своїх вихованців.

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