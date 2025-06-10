Як уникнути опадання завʼязі на помідорах: дієва порада від городників

Для українських дачників недостатньо просто висадити популярні томати — потрібно вміти правильно за ними доглядати. Навіть одна серйозна помилка може знищити весь урожай, перетворивши на марне всі зусилля та витрачені кошти.

Особливо важливим у червні стає вміння зберегти зав'язь на помідорах. Про це пише sensatsiya.

Експерти з багаторічним досвідом вирощування томатів стверджують, що успіх залежить від кількох ключових деталей. Передусім, ніколи не варто поспішати з видаленням нижніх листків на кущах. Доки вони зберігають зелений колір, листя продовжує активно працювати та живити рослину.

Другий важливий нюанс стосується пасинків — їх обов'язково потрібно обламувати руками, а не зрізати інструментом. При обламуванні місця пошкоджень значно швидше загоюються та заростають, що зменшує ризик потрапляння інфекцій.

Третя рекомендація від фахівців торкається способу підв'язування кущів. Томати не слід міцно прив'язувати безпосередньо до опори — краще формувати вільну петлю. Рослини негативно реагують на занадто тугі та щільні підв'язки, що може вплинути на їх розвиток.

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У червневий період особливо важливо дотримуватися правильного режиму поливу. Надмірне зволоження може призвести до загнивання кореневої системи, тоді як недостатня кількість вологи зупиняє ріст та розвиток рослин.

Оптимальною стратегією є рясний полив виключно у ранкові або вечірні години, коли сонце не таке активне. Постійне та часте зволоження грунту категорично не рекомендується, оскільки це порушує природний ритм розвитку томатів та може негативно позначитися на формуванні зав'язі.

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