Продукти, які спалюють жири

Правда.

Але є такі популярні для нас продукти, які допомагають нам худнути краще.

А саме:

Ананас.

Раніше вважали, що бромелайн, що міститься в ньому, руйнує мембрану жирових клітин. Сьогодні доведено, що цей фермент прискорює перетравлення тваринних білків.

Грейпфрути.

Ці цитрусові плоди не сприяють спалюванню жиру безпосередньо. Але в них є унікальний флавоноїд який суттєво прискорює обмін речовин і позитивно впливає на систему засвоєння цукру в організмі.

Прянощі та спеції: гострий перець, імбир, куркума, часник, кориця.

Вони прискорюють метаболізм та засвоєння макронутрієнтів, стимулюють перистальтику кишечника, сприятливо впливають на печінку, жовчний міхур та підшлункову залозу.

Більшість із них позитивно впливають на вуглеводно-ліпідний обмін, тому що посилюють чутливість інсулінових рецепторів, що у свою чергу покращує утилізацію глюкози.