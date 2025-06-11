Корисний рибний пиріг з томатами та спаржею
Все швидко, легко та просто! Друзі, я продовжую знімати для вас смачні рецепти для всієї родини💛Цей пиріг вийшов просто чудовим! Знаю, сезон спаржі вже добігає кінця, але зберігайте рецепт, він вам 100% знадобиться
1 кг листкового тіста
500 г спаржі
400 г червоної риби
200 г сметани
50 г яєць (1 шт.)
125 г сиру моцарела
120 г томатів черрі
50 г сиру пармезан
сіль (за смаком)
Технологія приготування:
Підготуємо спаржу. Миємо, чистимо та відрізаємо тверду частинку стебла (1-2 см).
Розрізаємо томати черрі навпіл, можна використовувати як звичайні томати, так і черрі.
Підготуємо червону рибу, її потрібно нарізати невеликими шматочками.
Змішуємо сметану з яйцем, додаємо сіль, перемішуємо виделкою до однорідності.
Збираємо пиріг. Кладемо на деко лист пергаменту, зверху викладаємо листкове тісто. Робимо проколи виделкою по всій поверхні тіста.
Виливаємо на тісто сметану з яйцем та розприділяємо.
Викладаємо спаржу.
Звержу викладаємо шматочки риби.
Нарізаємо моцарелу шматочками та викладаємо.
Додаємо половинки томатів та поливаємо оливковою олією.
Посипаємо сіллю та натертим пармезаном.
Ставимо пиріг випікатися в розігріту духовку до 200 градусів на 25 хвилин, режим - підігрів знизу та конвекція.
Дістаємо пиріг з духовки, чекаємо поки він трішечки охолоне та насолоджуємось.