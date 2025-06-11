Для любителів тиші: топ порід спокійних собак

Якщо ви мрієте про собаку, але вас насторожує постійний гавкіт, варто звернути увагу на породи, які зазвичай поводяться спокійніше. Є десять порід, що відзначаються стриманим характером і рідко голосно подаються.

Таких собак сміливо можна заводити навіть у квартирі. Про це пише Scotsman.

1. Французький бульдог

Ці компактні улюбленці ідеально підходять для міського життя. Вони не потребують багато простору й зазвичай мовчазні, тож не заважатимуть сусідам.

2. Шіба-іну

Японська порода, відома своєю незалежністю й інтелектом. Шіба-іну гавкає лише у випадках, коли це справді необхідно — наприклад, якщо помічає щось незвичайне.

3. Кавалер Кінг Чарльз спанієль

Тиха, ласкава та врівноважена порода. Спанієль може повідомити про прихід гостей, але здебільшого поводиться дуже стримано, на відміну від багатьох інших дрібних собак.

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4. Доберман

Хоча добермани — чудові охоронці, у буденному житті вони не схильні до зайвого шуму. Вони гавкають лише у разі загрози.

5. Басенджі

Це одна з небагатьох порід, яка практично не гавкає. Замість того, аби подавати голос, басенджі іноді видає незвичні м’які звуки, схожі на йодлювання.

6. Віппет

Ці граційні собаки дуже спокійні та ласкаві. Вони рідко гавкають і не проявляють сторожових інстинктів, тож не варто очікувати від них охорони дому.

7. Англійський бульдог

Відомі своєю спокійною вдачею, бульдоги більшу частину дня проводять у дрімоті. Це одна з найтихіших порід, яка не потребує великих просторів.

8. Ши-цу

Невеличка, ніжна та дуже прив’язана до господаря собачка. Вона залюбки сидітиме у вас на колінах і не буде зайвий раз гавкати без причини.

9. Дірхаунд

Ці величні мисливці мають спокійну натуру і не схильні до шуму. Вони можуть подати голос, лише якщо хочуть вас про щось попередити.

10. Бернський зенненхунд

Велика, але дуже лагідна собака. Вона гавкає лише у відповідальних ситуаціях — якщо хтось із близьких у небезпеці чи в разі загрози.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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