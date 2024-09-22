Як зберегти моркву свіжою всю зиму: прості секрети досвідчених городників

Сезон збору моркви підходить до завершення. Щоб овоч залишався свіжим і радував вас смаком аж до весни, необхідно створити оптимальні умови для його зберігання.

Це цілком можливо зробити навіть у звичайній міській квартирі. Команда UAportal розповідає, як легко і без зайвих витрат зберегти моркву надовго.

Як підготувати моркву для зберігання, щоб вона не в'янула

Перед тривалим зберіганням моркву потрібно перебрати та висушити. Видаліть гнилі, мляві чи пошкоджені коренеплоди. Мити моркву не потрібно, але варто акуратно зчистити прилиплий бруд за допомогою щітки.

Щоб продовжити термін зберігання, обріжте бадилля. Розкладіть моркву на папері і дайте їй підсохнути на свіжому повітрі протягом 2-3 днів, за умови, що погода суха.

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Як зберігати моркву в квартирі

У квартирних умовах моркву можна зберігати до весни в сухих ящиках, вибравши темне і прохолодне місце.

Якщо у вас є балкон, моркву можна скласти в ящики і поставити на балконі. Зверху накрити ємність ковдрою, щоб вони не перемерзли взимку.

Як зберігати моркву в підвалі

Оптимальним способом зберігання моркви в підвалі є використання великих дерев'яних ящиків. Викладайте моркву шарами, а між ними та на дно ящика додайте наповнювач, наприклад, пісок, тирсу, мох або цибулеве лушпиння. Обраний матеріал повинен бути сухим для забезпечення тривалого зберігання.

Як зберігати моркву в холодильнику

Це один із найпростіших варіантів, оскільки можна налаштувати відповідну температуру. Оптимальна температура для зберігання моркви в холодильнику – від 0° до +2°. Помістіть овочі в відсік для овочів, використовуючи ящики або поліетиленові пакети з отворами для циркуляції повітря, щоб уникнути утворення конденсату.

Інший ефективний метод зберігання моркви в пакетах – вакуум. Ви можете використати вакууматор або просто видалити повітря за допомогою пилососа.

У замороженому вигляді терта морква може зберігатися кілька місяців.

Не розміщуйте моркву поруч із яблуками, інакше вона швидко зіпсується.

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