Не буде псуватись тижнями: як зберігати кисломолочний сир

Всі ми любимо домашній сир. Він смачний, корисний і багатий на білок. Але чи знаєте ви, як правильно його зберігати? Багато господинь роблять типову помилку, зберігаючи сир у звичайному пакеті. Це не правильно!

Відео дня

Дотримуючись цих простих правил, якими поділились на сайті womanlife, ви зможете зберегти сир свіжим і корисним протягом тривалого часу.

Можливо, вас також зацікавить: Фахівці розповіли, як позбутися неприємного запаху з холодильника народними способами

Як же правильно зберігати сир?

Використовуйте скляну банку або контейнер. Це найкращий спосіб зберігання сиру.

Домашній або фермерський сир можна зберігати не більше 36 годин.

Магазинний сир можна зберігати не більше 5 днів.

Заморожений сир можна зберігати до 20 днів.

Якщо ви хочете з'їсти сир в чистому вигляді, то краще зробити це одразу після покупки. На наступний день сир краще використовувати для приготування сирників, пельменів, запіканок або інших страв.

Також термін зберігання сиру залежить від його жирності. Знежирений сир зберігається найдовше.

Ось кілька додаткових порад щодо зберігання сиру:

Зберігайте сир у холодильнику при температурі від 0°C до +3°C.

Не зберігайте сир поруч з продуктами з сильним запахом.

Перед зберіганням щільно закрийте банку або контейнер.

Нагадаємо, щоб у вашому холодильнику завжди приємно пахло, і щоб він не накопичував зайву вологу, простим рішенням може бути рулон туалетного паперу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!