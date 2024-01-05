Найкращі способи зберігання хліба свіжим надовше: допоможуть картопля та сіль

Хліб – це продукт, який любимо всі. Він смачний, поживний і універсальний. Але, на жаль, хліб має тенденцію швидко черствіти. Щоб продовжити термін його зберігання, важливо правильно його зберігати.

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Видання santeplusmag поділилося основними правилами зберігання хліба, які дозволять завжди мати свіжу випічку вдома.

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Хліб слід зберігати при кімнатній температурі, в сухому, захищеному від сонця місці. Не слід зберігати хліб у поліетиленовому пакеті, особливо коли він гарячий. Це сприяє появі пари, яка може призвести до розвитку цвілі.

Як зберігати хліб, щоб не черствів

Шматочок яблука або картоплі. Покладіть шматочок яблука або картоплі поруч із хлібом. Вони вберуть зайву вологу, що допоможе хлібу залишатися свіжим.

Сіль. Покладіть сіль в шафу поруч із хлібом. Сіль є потужним абсорбентом, який допоможе видалити зайву вологу.

Морозильник. Якщо ви плануєте зберігати хліб протягом тривалого часу, покладіть його в морозильник. Перед вживанням розморозьте хліб при кімнатній температурі.

Хлібниця. Хлібниця – це спеціальний ящик для зберігання хліба. Вона має отвори, які забезпечують хорошу циркуляцію повітря. Це допомагає запобігти розвитку цвілі.

Паперовий пакет. Якщо ви плануєте з'їсти хліб протягом кількох днів, загорніть його у паперовий пакет. Це допоможе запобігти висиханню хліба.

Полотняний мішок. Полотняний мішок – це відмінний варіант для зберігання хліба. Він пропускає повітря, що допомагає хлібу залишатися свіжим.

Правильне зберігання хліба допоможе вам насолоджуватися його свіжістю довше. Вибирайте метод зберігання, який підходить для ваших потреб і бюджету.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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