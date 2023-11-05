Експерти пояснили, як зберігати хліб, щоб він довго був свіжим та смачним

Хліб за неправильного зберігання досить швидко черствіє та вкривається пліснявою. Якщо твердий буханець ще можна їсти, то у разі появи цвілі цього робити не варто.

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Фахівці закликають не зберігати хліб у холодильнику. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хоча низька температура в холодильнику справді уповільнює ріст цвілі, умови охолодження прискорять черствіння буханки. Це пов’язано з тим, що крохмаль, присутній у хлібі, повторно кристалізується, коли його охолоджують.

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Натомість експерти радять заморозити хліб, але для "найкращих результатів" подвійно оберніть хліб харчовою плівкою, а потім додайте шар фольги.

Чудовий спосіб оновити заморожений хліб – дати йому розморозитися при кімнатній температурі, а потім збризнути невеликою кількістю води перед випіканням при 180 градусах Цельсія протягом 10 хвилин.

Свіжий хліб найкраще зберігати в герметичному контейнері для хліба на столі, а не в поліетиленовому пакеті. Пакет не дає хлібу дихати та утримує вологу всередині, створюючи ідеальне середовище для розвитку цвілі.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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