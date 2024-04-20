Як зробити патріотичні крашанки на Великдень: прості поради

Традиція фарбувати яйця на Великдень існує в Україні з давніх-давен. Цього року наш святковий стіл має сяяти не лише барвами весни, але й кольорами українського прапора!

Як пофарбувати яйця у жовто-блакитні кольори за допомогою натуральних барвників? Про це пише apostrophe.ua. Не бійтеся експериментувати! Ви можете використовувати трафарети для створення візерунків, писати патріотичні гасла або символи на яйцях. Головне – щоб ваш святковий стіл був яскравим, красивим і наповненим українським духом.

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Ось кілька рецептів:

Жовтий колір:

Куркума: Змішайте 3 столові ложки куркуми з 0,5 літра води. Доведіть до кипіння, опустіть яйця і варіть до готовності.

Змішайте 3 столові ложки куркуми з 0,5 літра води. Доведіть до кипіння, опустіть яйця і варіть до готовності. Тополя: Наріжте або поламайте гілочки молодої тополі та варіть у воді 30-40 хвилин. Чим довше варити, тим інтенсивнішим буде колір.

Блакитний колір:

Червонокачанна капуста: Подрібніть 2 чашки капусти, додайте 1 ст. л. оцту та 1 л води. Доведіть до кипіння, варіть 30 хвилин. Опустіть варені яйця в розчин і залиште на 30 хвилин або довше (чим довше, тим насиченіший колір).

Покрокова інструкція:

Відваріть яйця. Наклейте на них скотч, створюючи бажаний візерунок. Занурте жовту половину яйця в жовтий барвник на 30 хвилин. Зніміть скотч і занурте іншу половину яйця в блакитний барвник на 30 хвилин. Дістаньте яйця з розчину і насолоджуйтесь результатом!

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