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Як приготувати смачні курячі котлети без хліба: простий та швидкий рецепт

Ігор Романько

Як зробити курячі котлети без хліба

Всі ми любимо котлети, але не завжди знаємо, як зробити їх по-справжньому смачними: соковитими всередині та хрусткими зовні. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні котлети, які здивують всю вашу сім'ю.

Хочете приготувати курячі котлети, які будуть танути в роті? Є один простий секрет, який допоможе вам зробити їх неймовірно смачними, пише noviydoctor. Секрет всього один – панірувальні сухарі. Ви можете додати до фаршу інші спеції та трави за своїм смаком.

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Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1/2 чашки панірувальних сухарів
  • 1/4 чашки молока
  • 1 яйце
  • Сіль і перець за смаком
  • Рослинна олія для смаження

Для скоринки:

  • 1 чашка панірувальних сухарів
  • 2 ложки кунжуту

Приготування:

  1. Подрібніть куряче філе, цибулю та часник.
  2. Змішайте в мисці фарш, овочі, панірувальні сухарі, молоко, яйце, сіль і перець.
  3. Сформуйте котлети.
  4. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях з кунжутом.
  5. Смажте котлети на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку.
  6. Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.

Подавайте котлети гарячими з вашим улюбленим соусом або гарніром.

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